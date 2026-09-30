Adelante critica que PP-Vox "hablan mucho de Ceuta de cara a la galería" pero no aportan "soluciones" para los menores

la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. A 30 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Adelante Andalucía, Mari García, ha criticado este miércoles que los socios de la coalición que sustenta el Gobierno andaluz --PP y Vox-- "parece que de cara a la galería hablan mucho de Ceuta", pero no aportan "soluciones" para los menores migrantes no acompañados que entraron en dicha localidad a finales del pasado mes de julio, cuando se produjo la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes.

La representante de Adelante se ha referido a esta cuestión al hilo de un manifiesto de apoyo a Ceuta que va a leer este miércoles en el Parlamento el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, y a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la Cámara andaluza.

Mari García ha explicado que desde Adelante querían que en dicho manifiesto "estuviera contemplado el tema de los menores", pero "por parte del Gobierno del Partido Popular y Vox se negaron a incluirlo".

Por ello, ha señalado que "de cara a la galería" dichos partidos "hablan mucho de Ceuta, pero realmente cuando se les plantean problemas y soluciones, como es el caso de los menores, dicen que no, y no aceptan que esto estuviera contemplado".

Ha explicado que por eso desde Adelante no han apoyado dicho manifiesto, no porque desde dicha formación no defiendan "al pueblo de Ceuta y a los ceutíes", y ha incidido en defender que "hay que cumplir la ley" en relación a los menores no acompañados, y "esa ley no se está cumpliendo", según ha advertido.