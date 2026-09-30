Dos de cada tres alumnos andaluces de FP egresados en 2021 se encuentran insertados en el mercado laboral

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado la estadística de Inserción laboral de los egresados de formación profesional en Andalucía. En este producto estadístico se ofrece información acerca del acceso al mercado de trabajo nacional de los alumnos de formación profesional y de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño egresados en los cursos 2011-2012 a 2023-2024 durante un periodo de seguimiento que arranca en el año en que egresa cada promoción y se extiende hasta cuatro años después.

Así, según ha señalado la Junta en una nota de prensa, la promoción de egresados más reciente para la que se dispone del periodo de seguimiento completo, la correspondiente al curso 2020-2021, alcanza una tasa de inserción laboral a los cuatro años del egreso del 67,7%. Este valor de la tasa, que está referido al último día laborable de septiembre del año 2025, supone un crecimiento de 22 puntos porcentuales con respecto a la tasa obtenida por dicha promoción en septiembre de 2022 y el valor más alto observado en la serie desde el comienzo de la misma, en el curso 2011-2012.

A medida que se suceden las promociones de egresados, la tasa de inserción a los cuatro años de la finalización de los estudios ha ido fluctuando en torno a la media del 64,1 pasando del mínimo registrado en el curso 2011-2012 con un 54,2% al máximo observado para el curso 2020-2021 con 67,7%.

En lo que respecta a la tasa de inserción laboral al año del egreso, la de la última promoción disponible, es decir, la del curso 2023-2024, se sitúa en 46% lo que representa un leve descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto a la promoción anterior al año de su egreso.

Este producto estadístico también ofrece mediciones de los niveles de inserción laboral alcanzados por los egresados de Formación profesional básica, Formación profesional de grado medio y Formación profesional de grado superior que han finalizado sus estudios siguiendo el modelo dual de formación profesional.

Esta información se encuentra disponible para los egresados de las promociones 2017-2018 y siguientes. Al contrastar las tasas de inserción obtenidas por estas promociones en el modelo dual frente al modelo estándar, se constata que en ambos modelos se reproduce el patrón evolutivo del nivel de inserción laboral observado en el conjunto de toda la población de egresados, aunque las tasas obtenidas en cada periodo de seguimiento por los alumnos que han seguido el modelo dual son sistemáticamente superiores, en 2,9 puntos porcentuales de promedio, a las alcanzadas por los que han egresado cursando el modelo estándar de formación profesional.

Este diferencial a favor de la FP dual se observa también en la última promoción disponible, la del curso 2023-2024: la tasa de inserción de la FP dual al año del egreso de esta promoción es del 48,4%, frente al 46% de la tasa de la FP estándar.

Según el tipo de estudio cursado (Programas de cualificación profesional inicial --con egresos hasta el curso 2015-2016--, Formación profesional básica --con egresos desde el curso 2015-2016--, Formación profesional de grado medio, Formación profesional de grado superior y Ciclos formativos de grado medio o superior de artes plásticas y diseño), se observa en todas las promociones que los estudios de Formación profesional de grado superior son los que dan lugar a las mayores tasas de inserción laboral un año después de egresar, alcanzando en la promoción 2023-2024 una de tasa de inserción laboral al año de finalizar del 54,3%.

La evolución que han seguido las tasas de inserción laboral al año del egreso, según los tipos de estudios desarrollados, ha ido variando a lo largo de los cursos académicos estudiados. Desde el curso 2020-2021 se están registrando leves fluctuaciones en las tasas en todos los estudios, siendo lo más destacado para el último curso estudiado (2023-2024) el máximo valor alcanzado por la tasa de inserción en la serie histórica en los estudios de Formación profesional básica con un 27,4%.

Al desglosar los resultados de la promoción 2023-2024 según el tipo de estudio cursado, se observa que la empleabilidad de estos egresados supera el 46% (nivel de la tasa de inserción laboral total un año después de egresar) solo entre los que cursaron estudios de Formación profesional de grado superior.

En el caso de los egresados hombres, la Formación profesional de grado superior alcanza el mejor índice de empleabilidad al año del egreso, con una tasa de inserción laboral del 57,3%, frente al 51,6% obtenido por las mujeres que cursaron ese tipo de estudios. La Formación profesional de grado superior es también el tipo de estudio en el que se da un mayor nivel de inserción en el mercado laboral del resto de España: un 7,3% de los egresados de estos estudios se insertan fuera de Andalucía, elevándose este nivel hasta el 8,4% en el caso de los hombres.

Con una óptica territorial, se aprecia que los mejores resultados de empleabilidad al año del egreso de la promoción 2023-2024 se dan entre los egresados que finalizaron sus estudios de formación profesional en centros docentes de las provincias de Málaga, Almería y Granada, con tasas de inserción laboral de 53,7%, 50,4% y 47,3%, respectivamente.

La proporción de egresados que se encuentran trabajando al año del egreso en el resto de España es particularmente más elevada entre los que egresaron en centros docentes de las provincias de Málaga y Granada, con tasas de inserción laboral en el resto de España del 7,3% y 6,7%, respectivamente.

Si se centra el análisis en el colectivo de egresados de formación profesional que se encontraban empadronados en algún municipio andaluz al inicio del curso de egreso, la información disponible en el conjunto de registros administrativos integrados en la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía permite clasificar ese colectivo según su situación laboral.

Así, en el caso de la promoción de egresados del curso 2023-2024 que residían en Andalucía a 1 de octubre de 2023, además de estar insertados en el mercado laboral al año de su egreso el 45,4% de ellos, en esa fecha se encontraban en situación de paro registrado en Andalucía el 10,8%.

Por otra parte, según el tipo de estudio cursado se observan en esta promoción diferencias en la distribución de la situación laboral al año del egreso: en tanto que la inserción laboral entre los egresados de Formación profesional de grado superior se da en un 53,8%, los egresados de Formación profesional básica tienen una tasa de inserción al año de finalización de los estudios del 27,3%.

Los datos disponibles sobre características del empleo conseguido por los egresados que residían en Andalucía son más detallados en el caso de los que trabajan en Andalucía. Para este colectivo, en lo que respecta a la promoción de egresados del curso 2023-2024, se tiene que según su situación profesional al año del egreso se distribuyen en un 5,0% de trabajadores por cuenta propia o autónomos y un 95,0% de trabajadores por cuenta ajena o asalariados.

Por otro lado, la adecuación de la cualificación al puesto de trabajo mide el grado de ajuste entre el grupo de cotización de la ocupación desempeñada y la competencia profesional del trabajador (expresada en términos del nivel de capacitación adquirido en el itinerario formativo seguido).

En el caso de los egresados de formación profesional de la promoción 2023-2024 que residían en Andalucía al inicio de ese curso y un año después de egresar trabajan en Andalucía por cuenta ajena, se observa que el 18,2% de ellos se encuentra ocupando puestos de trabajo de la grupo de cotización inferior, "Peones y menores de 18 años", propia de las ocupaciones que no requieren cualificación.