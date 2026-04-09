Adelante denuncia el acto de concesión a Moreno del Premio Carlos V: "Es un acto de campaña con Felipe VI"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio, García, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves que recurrirá ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC) el acto de concesión del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, organismo europeo del que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ostenta el rango de vicepresidente y ocupará una presidencia que es rotatoria y en estos momentos ocupa la húngara Kata Tütto, quien desde 2019 es miembro de la Asamblea de Budapest.

La entrega del premio la protagoniza el Rey Felipe VI en su condición de presidente de honor del Patronato de la Fundación Yuste y la motivación del recurso de Adelante se sustenta en que el acto de entrega será el martes 12 de mayo en el Monasterio de Yuste (Cáceres), a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas el día 17. La presidenta del Patronato de esta Fundación es la presidenta en funciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, María Guardiola.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado ese recurso en una nota, con la que ha argumentado que "el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña", antes de argumentar que "la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el Partido Popular".

La exigencia de Adelante Andalucía se dirige a que el acto sea desconvocado formalmente. "Por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con que exista la monarquía, con que exista el rey y no querríamos el apoyo del rey, pero nos parece que ya que existe el rey y ya que existe la monarquía lo mínimo es que mantenga su neutralidad y más ante unas elecciones", ha concluido el candidato de Adelante Andalucía.

"Lo que pasa es que el Partido Popular siente que las instituciones son su cortijo", ha apostillado en este sentido, mientras ha señalado "la falta de neutralidad de la Casa Real".

María Guardiola dio a conocer en rueda de prensa este miércoles el fallo del XIX Premio Europeo Carlos V, que este año se entregará al Comité Europeo de las Regiones con el argumento de que "en tiempos de polarización y de complejidad política" como los actuales, este organismo "ha sabido promover el diálogo, el entendimiento, la cooperación entre realidades muy diversas".

Adelante ha seguido señalando a la Casa Real que ha contrastado con "la estricta actuación de la Junta Electoral", de la que ha recordado que en el caso de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla ha prohibido la emisión del documental 'Salud No Responde' de las Mareas Blancas por cuanto su emisión estaba prevista en el Teatro Municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y ha considerado el escenario como una demostración de la falta de neutralidad de las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Mairena.

"Hace apenas dos días la Junta Electoral ha prohibido la proyección de un documental de las Mareas Blancas en Sevilla, simplemente porque su contenido es crítico con la gestión sanitaria del Partido Popular y dicen que eso no se puede hacer en un centro cívico. No se puede hacer porque eso atenta contra la neutralidad, ya que estamos en la precampaña de las elecciones", ha argumentado José Ignacio García, antes de preguntarse de forma retórica si "darle un premio a uno de los candidatos por parte del rey de España a cinco días de las elecciones, ¿eso sí se puede hacer?".

Guardiola defendió el miércoles que los miembros del Comité Europeo de las Regiones son elegidos por los ciudadanos, ya que son alcaldes, presidentes autonómicos, responsables locales, responsables regionales que "conocen de primera mano las necesidades de los ciudadanos", por lo que otorgar el Premio Carlos V a este organismo reivindica que las regiones no son "la periferia de Europa", sino una "parte esencial de su núcleo".



