José Ignacio García repite como candidato de Adelante por Cádiz con una testimonial Teresa Rodríguez en el puesto 14

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a Teresa Rodríguez en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado su lista para la provincia de Cádiz de cara a las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo, que cuenta de nuevo con José Ignacio García como número uno y candidato a la Presidencia de la Junta, y con una testimonial Teresa Rodríguez en el puesto número 14 de la lista, cuando en 2022 encabezaba la misma.

En los primeros puestos figuran además Leticia Blanco, actual portavoz provincial, de número dos y David de la Cruz, actual concejal en el Ayuntamiento de Cádiz con Adelante Izquierda Gaditana (AIG), que repiten en la lista respecto a la de 2022 junto a Paqui Martínez.

En una nota, Adelante Andalucía ha manifestado que presenta una candidatura "plural, arraigada en el territorio y comprometida con la defensa de los intereses de la mayoría social gaditana".

Durante la última semana se han cerrado las listas completas de cada provincia, construidas "desde el consenso" y ya ratificadas por la Coordinadora Nacional de Adelante Andalucía, siendo candidaturas que "combinan militancia e independencia, incorporando a personas referentes en los ámbitos social, vecinal y sindical", según se ha apuntado.

El conjunto de la candidatura refleja "el equilibrio territorial de la provincia", con representación de distintos municipios y perfiles diversos "vinculados a la realidad social de Cádiz", ha valorado Adelante, que ha destacado de la misma que "representa la diversidad y la fuerza de la provincia, con personas comprometidas con la defensa de los servicios públicos, el empleo digno y el futuro de nuestra tierra".

Adelante Andalucía se ha contextualizado el proceso de elaboración de las candidaturas provinciales, asegurando que tanto las cabezas de lista como el candidato a la presidencia "fueron elegidos hace un año mediante un proceso asambleario, fruto de un trabajo colectivo y sostenido en el tiempo".

Cabe apuntar que en las pasadas elecciones andaluzas de junio de 2022, la formación se presentó con listas en todas las provincias y con Teresa Rodríguez como candidata a la Presidencia de la Junta y número uno por Cádiz, acompañada por José Ignacio García como número dos por la provincia gaditana.

En los comicios obtuvieron dos parlamentarios, uno por Cádiz y otro por Sevilla, pero no fue Rodríguez quien ocupó el escaño por la provincia gaditana, ya que renunció al mismo, dejando su lugar a José Ignacio García.