Adelante dice que hay auxiliares de playa contratados por la Junta que "no están de alta en Seguridad Social"

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido este miércoles de que la contratación de auxiliares de playa por parte de la Junta de Andalucía ha sido un proceso "cargo de irregularidades y de engaños" a los seleccionados, de hecho ha afirmado que algunos de ellos "no figuran de alta en la Seguridad Social".

En rueda de prensa, el parlamentario de la confluencia Ismael Sánchez ha explicado que esto "supone muchos problemas", por ejemplo, "cuando van al médico para darse de baja y no pueden cursarla porque no están de alta". Ha indicado que la Junta les ha explicado que estarán de alta en una semana con fecha del 15 de junio, lo que Adelante ve "irregular" porque "no se puede proceder a realizar altas con carácter retroactivo".

Además, indica que se da la circunstancia de que algunos trabajadores "cobraban el subsidio por desempleo y ahora no pueden parar esta prestación por que no figura que estén dados de alta".

Asimismo, Sánchez ha criticado que la selección de este personal "no se ha realizado usando la bolsa única de contratación, que se cerró en febrero, como se comprometió el Gobierno andaluz" sino que "han usado una bolsa residual cuya última actualización es de octubre del 2019, y que es insuficiente para cubrir las 3.000 plazas ofertadas".

Igualmente, asegura que "se ha producido un engaño muy grave respeto al salario" pues aunque "se anunció a bombo y platillo que serían 1.900 euros netos, finalmente conocemos que no será así, sino que el salario será acorde al Convenio de Seguridad, que está en torno a 1.300 euros, y que se les intentaría meter los máximos complementos posibles para que quede lo más alto posible".

No obstante, desde Adelante avisan de que estos empleados están contratados para trabajar 6,5 horas al día, no la jornada completa, por lo que "su salario base será acorde a ese tiempo".

Esto puede suponer, según ha avisado Sánchez, que "podremos tener cientos de trabajadores a los que les cueste dinero trabajar porque van a tener más gastos que ingresos" ya que "hay trabajadores que han aceptado desplazarse de provincia atendiendo al anuncio de este salario y han ajustado sus vidas conforme a eso".

"Es muy preocupante la falta de transparencia en el proceso de selección de estas personas, no conocemos la lista de seleccionados a día de hoy", ha proseguido el parlamentario de la confluencia, que también censura que "no ha habido criterios de baremación publicados ni plazos para que los no seleccionados pudieran hacer alegaciones o subsanar errores que pudieran haberse cometido".

Ha proseguido indicando que "no se atienden peticiones de traslado o de conciliación" y que, en definitiva, ha sido un proceso "muy oscuro" en el que "en menos de 24 horas se han hecho contrataciones exprés, sin facilitar información previamente y de manera que alguien puede pensar que existieran personas que tuvieran posibilidad de contar con esta información y hayan tenido condiciones ventajosas frente al resto de la ciudadanía".

En la misma línea, Ismael Sánchez ha rechazado las condiciones en las que trabajan estos auxiliares pues "no todos cuentan con vestuario ni identificación, no se les ha facilitado sombrilla o toldos para que puedan estar resguardados bajo el sol o se les descuenta de su jornada la media hora legítima para el descanso". "Pasan 6,5 horas ininterrumpidas trabajando y no se facilita ninguna formación de prevención riesgos laborales", ha agregado.

Otros de los incumplimientos, según Adelante, es que "no se ha informado a estos trabajadores sobre su legítimo derecho de representación sindical y tampoco se ha tenido en cuenta el cupo de discapacidad del 10%".

Con todo, Sánchez ha explicado que desde la confluencia están en conversaciones con las distintas secciones sindicales de Función Pública de la Consejería de Presidencia para solicitar toda la información y la documentación, así como que han presentado una solicitud de información y documentación en el Parlamento de Andalucía para tener acceso a los expedientes completos de este proceso.

"En base a ello, tomaremos las decisiones oportunas una vez que hayamos podido revisar toda la documentación", ha zanjado.