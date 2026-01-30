Adelante exige a la Junta dejar de contratar con empresas señaladas como responsables de casos de siniestralidad laboral

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía que cese la contratación pública con las empresas que sean señaladas como responsables de casos de siniestralidad laboral.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, García ha apelado la competencia de la Administración autonómica, por cuanto la Inspección Laboral lo es del Estado, para reclamar que "la Consejería de Empleo se moje en este asunto, que la Junta de Andalucía se moje".

En su petición de "medidas contundentes" le ha llevado a concluir que "empresa donde haya un accidente laboral y sea culpa de la empresa no puede volver a contratar con la administración pública".

Ha esgrimido en este sentido que "vivimos en un momento de crisis" ante el dato de que "más de 100 andaluces al año pierden la vida en su puesto de trabajo" y las expectativas de Adelante de propiciar el fin de contratos con la Administración en caso de responsabilidad empresarial es que "veremos cómo las empresas se preocuparán de cuidar la vida de sus trabajadores".

"Queremos abrir un debate social", ha prcolamado José Ignacio García, quien ha reclamado que "hay que empezar a hablar de las muertes en el trabajo en Andalucía" y su pretensión es que la Junta de Andalucía cuando sea conocedora de que un accidente laboral "sea culpa de la empresa" en consecuencia no accederá "ni a contrato ni subvenciones ni convenios ni ningún tipo de relación que conlleve dinero público".

"La Junta de Andalucía tiene que actuar", ha exigido el portavoz de Adelante Andalucía, convencido de que "los gobiernos no pueden quedar impasibles" y esa reacción administrativa la ha dirigido a "aumentar las inspecciones y las políticas de prevención de riesgos laborales".

García se ha lamentado de que "es un problema del que nadie está hablando" cuando ha sostenido que "estamos viviendo una auténtica crisis de la sinestralidad laboral" y ha defendido que "absolutamente nadie debería perder su vida en su puesto de trabajo", antes de advertir de que "esto es responsabilidad de las empresas".

El candidato de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán en el primer semestre de este año ha recordado que "solo en esta semana han muerto dos trabajadores en su puesto de trabajo" y que la cifra asciende a tres fallecidos en el inicio de 2026, pero seguidamente ha recordado que "en el año 2025 hubo 107 muertes y en el año 2024, 128 muertes".

García ha esgrimido para describir la magnitud del problema que 2025 se contabilizaron "más de 100.000 accidentes laborales en Andalucía" y que Andalucía tiene el agravante de tener "una media de accidentes laborales superior a la media estatal".