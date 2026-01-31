Junta participa en la presentación de la Gala del Deporte de Torredonjimeno (Jaén) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha participado en la presentación de la Gala del Deporte de Torredonjimeno.

Según una nota de la Junta, se trata de un gala que, como viene siendo tradicional, "pretende además de celebrar los logros deportivos y reconocer el trabajo en equipo, situar al municipio de Torredonjimeno como referente en materia deportiva, cultural, histórica y natural".

"La Junta de Andalucía sigue apostando por el deporte como herramienta de integración social, de salud y de desarrollo personal", según ha señalado Ayala en su intervención, destacando el impulso a líneas de ayuda para remodelación de infraestructuras, creación de programas que fomenten la participación, patrocinio en pruebas deportivas y el apoyo a clubes y deportistas, a través de federaciones.