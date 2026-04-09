Adelante formaliza su lista por Granada con Inmaculada Manzano a la cabeza y el exatleta Ángel García de número dos

Inmaculada Manzano encabeza la lista de Adelante por la provincia de Granada a las próximas elecciones autonómicas. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha formalizado la presentación de su lista electoral por Granada a las elecciones autonómicas del 17 de mayo con Inmaculada Manzano a la cabeza y con el axleta Ángel García como número dos.

La administradora de despachos jurídicos, Verónica Correa, es la número tres, mientras que la exdiputada autonómica que encabezó la lista en 2022 por la provincia, Ana Villaverde, ocupa el cuarto lugar de cara a los próximos comicios.

Desde la formación política han destacado en un comunicado que se trata de una lista integrada "por personas comprometidas, procedentes del activismo social, que dan un paso al frente con el convencimiento de que es posible desarrollar un trabajo efectivo para que en el Parlamento andaluz se escuchen las voces y reivindicaciones de numerosas causas y luchas justas y necesarias".

La cabeza de lista, Inmaculada Manzano Romero, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Cuenta con varios másteres en Estudios Latinoamericanos, Relaciones Hispano-Africanas y Formación del Profesorado. Actualmente es doctoranda en la Universidad de Granada y ejerce como docente en la Universidad Internacional de Valencia.

Además, Manzano forma parte del comité nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y posee una amplia trayectoria en el ámbito del sindicalismo y los movimientos sociales.

En cuanto al número dos, Ángel García Úbeda, es natural de Guadix, trabaja en gestión medioambiental y es concejal en su municipio. Con estudios en fotografía artística, también es entrenador nacional de atletismo y exatleta con un destacado palmarés.

Por su parte, la número tres, Verónica Correa Domínguez, es natural de Motril y actualmente residente en Vélez de Benaudalla, desarrolla su actividad profesional como administrativa en despachos jurídicos. Cuenta con formación en Psicología, Relaciones Laborales, competencias digitales, igualdad y protección de datos. Asimismo, participa activamente en diversos movimientos sociales de la Costa Tropical.

Cierra la lista la exdiputada de Adelante Andalucía que encabezó la propuesta electoral del partido por Granada en 2022, Ana Villaverde, "reforzando así una candidatura que combina experiencia institucional y compromiso social", señalan desde la formación.