Adelante insta a la Junta a aclarar si ve un "problema grave" el cambio climático tras cruzar opiniones Moreno y Gavira

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucia, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El grupo parla - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha emplazado este miércoles al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) a aclarar si considera que el cambio climático es "un problema grave", porque, en su opinión, en las últimas horas han incurrido en posiciones contrarias al respecto el presidente y su vicepresidente segundo y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Así lo ha subrayado la diputada de Adelante Begoña Iza en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha llamado la atención acerca de que, menos de dos semanas después de la firma del acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox, ya se ha empezado a ver "cómo asoma la 'patita' la ultraderecha", y "cómo se están llevando a la contraria" entre Moreno y Gavira en relación al cambio climático.

La diputada ha sostenido que, en función de cómo se responda a la pregunta de si el Gobierno andaluz "considera realmente el cambio climático un problema grave", se sabrá si desde la Junta "se van a implementar recursos o se va a empezar con una privatización encubierta del Infoca".

"Según se responda 'sí' o 'no', se harán planes y proyectos y se presupuestará, o se acordará aligerar las licencias, los protocolos y el reglamento, como quiere Vox", ha abundado la diputada de Adelante, que ha agregado que a su grupo no le vale que Moreno "se ponga en muy buen puesto y explique que él mantiene sus valores", cuando, en la legislatura anterior, ha optado por "obviar el cambio climático".

En esa línea, Begoña Iza ha aventurado que "igual" Moreno y Gavira "realmente en el fondo están de acuerdo" en esta cuestión, y que la "revolución verde" que reivindicaba el presidente de la Junta "ha sido una farsa".

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO POR EL INCENDIO DE LOS GALLARDOS

De igual modo, la diputada ha incidido en defender que debería ser, en su opinión, el presidente de la Junta quien compareciera en el Parlamento, como ha solicitado su grupo, para dar "explicaciones sobre la gestión" de la "catástrofe histórica" del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que ha dejado 13 fallecidos, y no que fuera el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien acuda a la Cámara autonómica para ello, como él mismo ha solicitado.

Begoña Iza ha considerado que la Junta debe explicar "por qué no se activó el sistema 'Es-Alert'" para avisar a población de la zona afectada por el incendio --algo sobre lo que, según ha apuntado, desde el Gobierno andaluz han incurrido en "contradicciones" a la hora de explicarlo--, y "por qué no estaban los retenes del Infoca al cien por cien", porque "los mismos bomberos forestales han denunciado que estaban a un 75%".

Además, la diputada ha criticado asuntos de la composición del nuevo Gobierno andaluz que este miércoles protagoniza un primer acto institucional conjunto tras su toma de posesión, y entre los que ha citado el que Antonio Sanz asuma en una misma consejería las áreas de Presidencia, Sanidad y Emergencias, cuando, en su opinión, la sanidad merece una consejería propia.

CRÍTICAS AL "CONTINUISMO" DEL NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

Iza ha criticado que Moreno ha optado por el "continuismo" en la composición de su nuevo Gobierno, el primero de coalición con Vox, "como si pudiera permitírselo", y como si hubiera "olvidado que ya no tiene" la mayoría absoluta con la que contó en la anterior legislatura.

Ha señalado que una de las razones que pudo explicar esa pérdida de la mayoría absoluta para el PP-A en las elecciones del 17 de mayo pudo estar en la "gestión de la sanidad tan pésima" que, en su opinión, llevó a cabo el Gobierno andaluz durante la legislatura anterior, y por ello ha criticado que Antonio Sanz continúe en el nuevo Ejecutivo "al frente de una consejería titánica en la que va a tener que combinar a tiempo parcial las emergencias, la Presidencia y la sanidad, como si la sanidad no se mereciera a una consejería propia" y "a un consejero a tiempo completo", ha remachado.

Por ello, ha señalado que desde Adelante temen que va a seguir habiendo "problemas de sanidad" en Andalucía, porque "es inevitable que en un tema tan grande como la sanidad, con una persona al frente que no está al 100% en ello, se sigan cometiendo errores".

Por otro lado, la diputada ha señalado que los consejeros del nuevo Gobierno van a estar "bailando al son del acuerdo de 150 puntos" que el PP-A ha suscrito con Vox, y en el que "han metido mano en todas las consejerías", estableciendo "orientaciones e instrucciones para todas" ellas, según ha criticado.

Así, ha lamentado que con ese acuerdo van a "conseguir" desde Vox "imponer su agenda de bajada de impuestos, independientemente de la riqueza", así como de "negacionismo climático, de prioridad nacional, de manipular o acabar con la lucha de la memoria histórica".

Además, ha llamado la atención acerca de que la Consejería de Justicia, que va a asumir Manuel Gavira, incluye "muchas competencias sobre violencia de género", algo que preocupa en Adelante, según ha remarcado la diputada, que se ha preguntado si las mujeres pueden estar "tranquilas" y pensar que al frente de dicho departamento del Gobierno andaluz "va a haber una persona que va a legislar para la protección de las mujeres o no".

"No podemos estar tan tranquilas", ha lamentado la diputada, para quien, que el presidente de la Junta ceda esas competencias a Vox puede atribuirse a "dos motivos", a que "no le importa mucho la lucha contra la violencia de género, o a que está de acuerdo con Vox" y su "discurso negacionista respecto a la violencia de género".

Begoña Iza ha concluido ha señalado que desde Adelante van a estar "muy pendientes de todo lo que pase", porque "ya estamos viendo cómo Vox quiere cumplir su agenda" en el nuevo Gobierno andaluz y "todos los consejeros van a estar bailando a su son, y esto es un peligro para los derechos humanos, los derechos conquistados y los derechos ambientales", según ha concluido lamentando la parlamentaria.