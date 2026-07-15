Gavira (Vox) elige al catedrático y exrector de CEU Rafael Sánchez como viceconsejero entre sus primeros nombramientos

Archivo - Rafael Sánchez Saus, director del Congreso Católicos y Vida Pública. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en su reunión de este miércoles, 15 de julio, una serie de nombramientos entre los que figuran dos vinculados a la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que va a dirigir el dirigente de Vox Manuel Gavira, que ha elegido como viceconsejero al catedrático de Historia Rafael Sánchez Saus, que fue además rector de la Universidad CEU San Pablo.

Así se refleja en la referencia de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se detalla la trayectoria del nuevo viceconsejero del departamento que dirige el líder de Vox en Andalucía.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado veinte nombramientos de altos cargos en doce consejerías de la Junta tras la organización aprobada por el Decreto del Presidente, 9/2026, del 9 de julio de 2026, entre los que figuran el del citado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Rafael Sánchez Saus nació en Albacete en 1956, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera académica.

El nuevo viceconsejero fue entre los años 2009 y 2011 rector de la Universidad CEU San Pablo, institución de la que actualmente es rector honorario. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de número de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de veinte libros y de un centenar de publicaciones científicas, según se destaca en la referencia del Consejo de Gobierno.

Además, el Ejecutivo andaluz ha aprobado el nombramiento de Inés María Cruz Lora como secretaria general técnica de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Inés María Cruz es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Ingresó en la administración en 2005 y acumula más de 20 años de experiencia en puestos de dirección, gestión y responsabilidad pública.

Hasta la fecha ocupaba el cargo de coordinadora de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y a lo largo de su trayectoria ha ejercido responsabilidades en distintos departamentos de la Junta de Andalucía; entre ellas, la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria de Andalucía, la Jefatura del Servicio de Administración General de la entonces Vicepresidencia y Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la Jefatura del Servicio de Programas y Actividades Deportivas, la Jefatura del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial en Sevilla y la Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte y Recursos Comunes.