Adelante lamenta la continuidad de Sanz al frente de Sanidad: "Moreno cree que la sanidad va muy bien"

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado la continuidad de Antonio Sanz como consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, quien además asume la vicepresidencia primera del Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

"Moreno Bonilla cree que la Sanidad va muy bien. Ese es el gran mensaje con el nuevo Gobierno. Todo va bien. Gran día para Asisa y Quirón. Enhorabuena", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

García se suma así a las críticas a la continuidad de Sanz en la cartera de Sanidad que ha realizado la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. La líder de los socialistas ha asegurado que dichas competencias "no debe seguir en una macroconsejería orientada más a la propaganda que a la buena gestión".

Moreno ha defendido la continuidad de Sanz en la cartera de Sanidad ante "la mejora en la gestión sanitaria y en las relaciones con organizaciones" desde su entrada en la Consejería en octubre de 2025. "Son muchas las personas que en esta semana me han dicho 'no toques Antonio, que va la cosa bien'", ha afirmado el presidente.

El presidente de la Junta ha nombrado a trece consejeros, incluyendo al portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, que asume la vicepresidencia segunda y la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.