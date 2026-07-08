Educación responde a suspensos en las oposiciones de maestros: las faltas de ortografía fueron clave en las malas notas

Archivo - Examen de oposiciones en Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha emitido este miércoles un comunicado en el que asegura que los tribunales de las oposiciones al cuerpo de Maestros fueron "indulgentes" en las pruebas, pero más del 30% de los aspirantes o no se presentaron o se fueron a los quince minutos. Además, ha indicado que las faltas de ortografía "constituyen una de las causas más relevantes en el índice de suspenso" en esta convocatoria.

El departamento dirigido por Eva Ledo ha salido así al paso de las críticas de sindicatos y opositores respecto al elevado número de suspensos en el último proceso selectivo. Educación ha indicado que al abandono temprano de la prueba, se suman las faltas de ortografía, "cuya penalización figuraba expresamente en las bases de la convocatoria". Además "se ha detectado una preparación insuficiente, un mal uso de los signos de puntuación, errores de sintaxis o en comprensión lectora", según informan "de forma unánime" desde los diferentes tribunales.

Desde Educación subrayan que "los miembros de esos tribunales opositores han sido los primeros sorprendidos por esta situación" y aseguran que "les causa una profunda tristeza" en un proceso en el que "han mostrado una gran generosidad e indulgencia durante las correcciones".

Desde la Consejería han asegurado que "se analizará a fondo el origen de estos resultados" y se contará con la opinión de los diferentes agentes que forman la comunidad educativa, "con el objetivo común de poder mejorarlos en futuras convocatorias".