Bajas médicas en España: cuánto ha crecido el gasto, cuántas hay por incapacidad temporal y por qué más los lunes

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha puesto las bajas médicas en el centro del debate laboral y ha calificado el absentismo como "un cáncer que no podemos pagar". En este contexto, los populares cuestionan que los trabajadores en baja cobren lo mismo que cuando están trabajando.

A continuación, se recoge la evolución de las bajas médicas en España a partir de los principales indicadores oficiales de la Seguridad Social, así como otras cifras y estudios al respecto.

¿CUÁNTO HA AUMENTADO EL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL?

En 2025 el gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) aumentó un 11,8% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 18.413 millones de euros, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta cifra contrasta con las estimaciones del Partido Popular y la CEOE, que elevan el coste total a cerca de 33.000 millones de euros, al incluir además de las bajas por incapacidad temporal los permisos establecidos en las normativas laborales, y han reclamado actuar "con urgencia" ante el incremento de las bajas laborales por contingencias comunes.

En los primeros meses del año, la tendencia se mantiene al alza. Hasta abril -último dato disponible-, el gasto en IT creció un 9,6%, hasta los 7.849 millones de euros.

¿CUÁNTAS BAJAS HAY POR INCAPACIDAD TEMPORAL?

Según la estadística de la Seguridad Social correspondiente a 2025, la prevalencia de procesos de incapacidad temporal se sitúa en 55,1 casos por cada 1.000 trabajadores protegidos, lo que equivale a aproximadamente un 5,5% de empleados con una baja activa.

Este indicador ha aumentado respecto a 2024, cuando se registraban 53,2 procesos por cada 1.000 trabajadores.

Los datos incluyen tanto contingencias comunes como profesionales y se elaboran a partir de la información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras (MCSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM).

Por su parte, un estudio de The Adecco Group Institute señala que el absentismo laboral en España alcanzó niveles récord a cierre de 2025 y la tasa anual se situó en el 7,68%, 0,42 puntos porcentuales por encima del año anterior, lo que indica que entre 1,6 y 1,7 millones de personas faltan a su puesto de trabajo cada día --1,27 con baja médica--.

¿DÓNDE SE CONCENTRAN LAS BAJAS Y EL GASTO?

El envejecimiento de la población activa es uno de los factores que explican la evolución de la incapacidad temporal. En 2024, los trabajadores de entre 45 y 54 años representaban el 31,59% del empleo, mientras que el grupo de 55 a 65 años alcanzaba el 21,10%, según un estudio de CCOO basado en la Encuesta de Población Activa (EPA).

Este cambio demográfico influye en el gasto, ya que los trabajadores de mayor edad registran, en promedio, más procesos, una mayor duración de las bajas y bases de cotización más elevadas.

Por tramos de edad, los procesos de incapacidad temporal de más de 15 días generaron mayor volumen en el grupo de 45 a 54 años (2,12 millones), seguido de 35 a 44 años (2,11 millones), del de 25 a 34 años (1,96 millones) y del de 55 a 64 años (1,46 millones), según el citado estudio.

¿CUÁNTO HAN DURADO LAS BAJAS?

En 2025, la duración media de las bajas por incapacidad temporal fue de 42,29 días, un 1,3% menos que en 2024, según los datos de la Seguridad Social.

No obstante, la duración varía por edad. Según estimaciones basadas en datos de la AIReF recogidas por CCOO, los procesos en el grupo de 55 a 65 años alcanzan una media de 162,68 días, frente a los 140,75 días del grupo de 45 a 54 años.

Por su parte, la CEOE estima que cerca de 1,4 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo ningún día durante 2025, atribuyendo este fenómeno, entre otros factores, a la saturación del sistema sanitario y a la falta de coordinación entre administraciones.

¿POR QUÉ HAY MÁS BAJAS LOS LUNES?

El Partido Popular sostiene que las bajas se concentran en los lunes y vincula este patrón con el absentismo laboral. Según el diputado Juan Bravo, "los lunes faltan casi 1,7 millones de personas a trabajar, casi el doble que un viernes".

Datos de CCOO, a partir de la Seguridad Social, correspondientes a 2024 indican que efectivamente los lunes concentran el mayor volumen de procesos de IT (27,2%), seguidos de los martes (19,3%), miércoles (17,4%) y jueves (16,6%), pero el sindicato explica que las bajas producidas en sábado y domingo se comunican habitualmente los lunes.

Esto es así porque los médicos facultativos de atención primaria de los servicios autonómicos de salud generalmente no pasan consulta ni sábados ni domingos, salvo en los casos que tienen asignado servicios de urgencias en sus centros de salud. Por tanto, las enfermedades que se producen durante el fin de semana se registran mayoritariamente los lunes, junto a los procesos iniciados este día.

De esta forma, al analizar los procesos acumulados entre el sábado y el lunes, el porcentaje de incapacidad temporal media registrada estos días (11,5%) es incluso inferior al que se registra el resto de los días de la semana. Según CCOO, la interpretación de que los lunes concentran un uso irregular de las bajas responde a una lectura "sesgada" de los datos.

AUMENTA LA LISTA DE ESPERA SANITARIA

Según coinciden los sindicatos, el aumento de la incapacidad temporal en España también está relacionado, en parte, con el deterioro de los tiempos de respuesta de la sanidad pública.

Un total de 853.509 pacientes estaban en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta el segundo semestre de 2025, lo que representa un aumento de 0,82% respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe de listas de espera publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En cuanto al tiempo que hay que esperar para operarse o consultar a un especialista, el tiempo de demora para entrar al quirófano se situó en 121 días, una variación de 2,4 días respecto al periodo anterior. Mientras, el tiempo medio para ser atendido por un especialista se situó en 102 días, lo que representa una diferencia de seis días en relación al semestre anterior.