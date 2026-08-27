Adelante lamenta el rechazo al Pleno extraordinario por el incendio de Niebla: "Impropio de un gobierno responsable"

Archivo - La parlamentaria de Adelante Andalucia, Begoña Iza, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha lamentado la decisión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz de rechazar, con los votos de la mayoría absoluta que suman PP-A y Vox, convocar un Pleno con carácter extraordinario en el que comparezca el Consejo de Gobierno de la Junta para informar sobre la gestión del incendio forestal declarado este verano en Niebla, y que afectó a distintos municipios de las provincias de Huelva y Sevilla.

"Es una decisión impropia de un gobierno responsable", ha afirmado este jueves en un audio remitido por el partido. Iza ha criticado la "ineptitud" del gobierno andaluz, así como la falta de medios y "deficiencias en la extinción y prevención".

"¿A qué tenemos que esperar para que la Junta de Andalucía dé explicaciones sobre por qué se ha tardado tanto en apagar estos incendios, por qué había poco personal, por qué se han calcinado hectáreas y hectáreas de pino y eucalipto?", ha remarcado.

La parlamentaria de Adelante ha insistido en la necesidad de una declaración de zona catastrófica "de forma inmediata" en los municipios afectados, junto con "ayudas urgentes" y un plan de reforestación.

La solicitud de este Pleno extraordinario había partido del Grupo Socialista, y ha sido respaldada este jueves en la Diputación Permanente por los representantes de Adelante Andalucía y Por Andalucía, si bien ha quedado rechazada porque tanto el PP-A como Vox, socios de gobierno en la Junta en la presente legislatura, han votado en contra de la misma.

Paralelamente, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), anunció este pasado miércoles una solicitud de comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el balance de los incendios forestales registrados en la comunidad durante el verano, y también sobre las actuaciones desarrolladas por la Junta ante los terremotos registrados en Granada y la valoración del Gobierno andaluz ante la respuesta del Ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico.

Según ha apuntado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, a preguntas del Grupo Socialista al inicio de esta sesión de la Diputación Permanente, dicha solicitud de comparecencia del consejero será abordada en la reunión que la Mesa de la Cámara tiene previsto celebrar el miércoles 9 de septiembre, una semana antes del primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que está programado para los días 16 y 17 de este próximo mes.