Adelante llevará al Parlamento la situación de los trabajadores de Andalucía Orienta en Granada

Reunión de Adelante con representantes de los trabajadores de Andalucía Orienta - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha mantenido un encuentro con representantes de los trabajadores del programa Andalucía Orienta en Granada para conocer de primera mano la situación de "precariedad laboral" que ha dicho que atraviesan por el "abandono" de la Junta, un asunto que la formación andalucista llevará al Parlamento andaluz.

En una nota de prensa, Adelante ha indicado que así se ha comprometido con los trabajadores con el objetivo de "mejorar sus condiciones laborales y garantizar un servicio digno a la ciudadanía". La candidata por Granada Inma Manzano ha señalado que "es una auténtica vergüenza que quienes se dedican a atender a colectivos vulnerables, orientándolos laboralmente y facilitando su acceso al empleo, tengan que hacerlo en condiciones de precariedad e inestabilidad".

Durante el encuentro, los trabajadores han trasladado que llevan con el sueldo congelado "desde 2014", situándose actualmente en niveles cercanos al salario mínimo interprofesional, una situación que "dificulta gravemente poder llegar a fin de mes y sostener unas condiciones de vida dignas". Manzano ha subrayado la importancia de este servicio público, fundamental para "combatir el desempleo y la exclusión social en Andalucía", y ha criticado "la falta de compromiso" de la Junta con estos profesionales.

"No se puede sostener un sistema de orientación laboral eficaz si quienes lo hacen posible no tienen garantizados sus derechos laborales", ha afirmado. Desde Adelante Andalucía han advertido además que apoyarán las movilizaciones que puedan llevar a cabo los trabajadores de Andalucía Orienta si la Junta "no ofrece una solución inmediata a esta situación". La formación insiste en que seguirá trabajando junto a estos profesionales para "defender sus derechos, dignificar su labor y asegurar que este servicio esencial cuente con los recursos y la estabilidad que necesita".