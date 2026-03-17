Inaugurado en Brenes (Sevilla) un nuevo centro para personas con discapacidad mental: "Será un referente comarcal"

Inauguración en Brenes (Sevilla) de un nuevo centro para personas con discapacidad mental - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava, acompañada por la gerente de la Fundación TAS, Manuela Olivares, ha visitado la nueva residencia para personas con discapacidad intelectual que construye la entidad en Brenes y para la que el Gobierno andaluz ha destinado más de un millón de euros. Cava ha destacado durante su visita que, gracias a esta nueva residencia, que dará cabida a 20 personas, la Comarca de la Vega cuenta desde con un centro de excelencia, capaz de satisfacer necesidades personales, sociales y ocupacionales de personas con discapacidad intelectual y sus familias. "Estamos convencidos de que este espacio será referente a nivel comarcal", ha subrayado.

Según ha informado la Junta en una nota, la cuantía se enmarca en la línea de subvenciones dirigida a entidades locales y del tercer sector, de 134 millones de euros para Andalucía, provenientes de los fondos europeos Next Generation al objeto de mejorar la red de centros de día y residencias de personas mayores y personas con discapacidad. A la visita han asistido, también, el alcalde de Brenes, Jorge Barrera, y el de Villaverde del Río, José María Martín.

Las obras de este espacio, ubicado al igual que la nueva residencia para personas con discapacidad intelectual en Brenes, han sido financiadas a través del programa de subvenciones destinadas a entidades privadas para proyectos de inversión con fines sociales en materia de obras con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, al igual que una partida superior a los 32.700 euros concedida para equipar este Centro de Día ocupacional. Un esfuerzo inversor sin precedentes que se traduce en la mejora de la red asistencial de la provincia ha concluido tras su visita María Luisa Cava.

Cava, ha subrayado el compromiso ético de la Fundación TAS, que desde su sede en Brenes realiza una importante labor en poblaciones rurales de la zona, propiciando que las personas con capacidades diferentes puedan desarrollar sus proyectos de vida mediante una atención inclusiva, participativa, adaptada a sus necesidades y siempre bajo la premisa de la igualdad y dignidad inherente a todo ser humano. Al tiempo, ha destacado que el Ejecutivo andaluz ha tomado la decisión de poner los fondos a disposición de los sectores implicados para mejorar la red de centros destinados a las personas mayores y con discapacidad.