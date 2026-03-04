Adelante pide "echar al Ejército de EEUU" de las bases de Rota y Morón y que Moreno aclare si está con Andalucía o Trump

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS)
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha realizado este miércoles un llamamiento a favor de "echar al Ejército de Estados Unidos de las bases andaluzas" de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como ha animado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a aclarar si está "con Andalucía" o alineado con el mandatario estadounidense Donald Trump.
Son mensajes que el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la "acción criminal" que, según ha criticado, han iniciado Estados Unidos e Israel contra Irán.
El portavoz de Adelante ha defendido que "hay que empezar a llamar dictador y oligarca" a Trump, y ha tachado de "genocida" al Estado de Israel, tras lo que ha sostenido que ante este conflicto "no hay que andarse con paños calientes".
Dicho esto, ha valorado "la decisión del Gobierno (de Pedro Sánchez) de impedir que se usen las bases de Morón y Rota", ubicadas "en territorio andaluz", en esta "acción criminal", y ha considerado "de sentido común que no se ponga en peligro" a ambos municipios.
"Creemos que la única forma de salir airoso y hacia adelante ante estas presiones del dictador Trump es no arrugarse", ha dicho también el portavoz de Adelante, que en ese punto ha sentenciado que "hay que echar al Ejército estadounidense de las bases de Morón y Rota", que "ponen en peligro al pueblo andaluz" y a los "vecinos de Andalucía", según ha enfatizado.
En esa línea, ha subrayado que a Adelante lo que "más" les "preocupa", les "obsesiona" de esta cuestión y les "quita el sueño son los vecinos de Morón y Rota, a los cuales el criminal Trump está poniendo en peligro", según ha incidido en remachar antes de argumentar que, por eso, "el Estado español tiene que defender" a ambas localidades andaluzas y a sus vecinos.
UN "PLAN ESPECÍFICO DE EMPLEO" PARA MORÓN Y ROTA
Asimismo, ha instado tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía a poner en marcha "un plan específico de empleo para Morón y Rota, para que nadie tenga que depender de las bases americanas".
Por otro lado, el portavoz de Adelante se ha preguntado "dónde están los patriotas del PP y Vox" ante este conflicto, y tras ello ha criticado que, "cuando Trump amenaza a España, los patriotas del PP y Vox" se ponen con el presidente estadounidense, al que ha tildado de "dictador extranjero" y "pedófilo".
En esa línea, ha aseverado que los representantes de PP y Vox "no tienen ninguna bandera", sino que "su única patria es el dinero, los negocios y el beneficio de unos pocos", y se ha preguntado si "van a ir al campo andaluz" a trasladar a los agricultores de Andalucía que, "en este conflicto, ellos están con Trump, con los que ponen aranceles, con los que quieren bloquear las exportaciones de aceite y de vino" de la comunidad autónoma andaluza.
Finalmente, el portavoz de Adelante se ha preguntado dónde se posiciona el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "si también está con Trump, o con Andalucía", con sus vecinos y sus agricultores.