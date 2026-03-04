La Junta inicia las obras para la mejora de la navegabilidad del puerto de El Terrón (Huelva)

Maquinaría para realizar el dragado en el Puerto de El Terrón (Huelva) - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha iniciado las obras de remoción de fondos para la mejora del puerto de El Terrón, en Lepe (Huelva). Los trabajos, que se han adjudicado a la empresa Dravo, cuentan con una inversión de algo más de 755.000 euros y mejorarán las condiciones de navegabilidad para garantizar la actividad de la flota pesquera y del sector náutico recreativo. Las obras tienen un plazo previsto de cuatro meses.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado las "cautelas ambientales" que se están llevando con unas obras que "han buscado la fórmula más sostenible y respetuosa con un entorno con un enorme valor natural como la ría del Piedras". Unos trabajos, ha remarcado, que han estado a la espera de contar con una maquinaria específica para su inicio, hace tan solo unos días.

En este sentido, la zona portuaria de El Terrón ha ido perdiendo progresivamente calado hasta comprometer la operatividad de las instalaciones portuarias. Este sistema mejorará la navegación tanto de la flota pesquera profesional como la náutica recreativa que tiene su base en este puerto. La actuación está cofinanciada en un 79,34% por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, mientras que el resto, un 20,66%, lo aportará la Asociación Náutico-Deportiva El Terrón.

La Consejería de Fomento ha escogido este procedimiento innovador para la obtención del calado necesario para asegurar la operatividad portuaria dentro de su preocupación por el mantenimiento de los valores ambientales de la ría del Piedras y por las características de los depósitos de esta zona.

Este sistema se diferencia del dragado al uso, con extracción y vertido posterior de material. Consiste en aplicar la técnica de inyección de agua a baja presión. Con ello, se fluidifica el sedimento y genera una corriente de densidad con el consiguiente desplazamiento de los sedimentos, aprovechando las corrientes naturales propias de esta zona intermareal. Frente a los sistemas tradicionales de dragado con extracción de sólidos, este sistema provoca una mínima afección al ecosistema.

Al respecto, la técnica, que por primera vez se va a utilizar en esta ría, consiste en mover el material depositado en el fondo hasta el canal central de la ría durante la fase vaciante del ciclo de marea, para que sea la corriente vaciante la que de forma natural desplace el material. Para que los sedimentos salgan del sistema, la corriente debe ser capaz de recorrer la distancia existente entre el punto de impulsión y la desembocadura durante la fase de vaciante.

Este sistema de recuperación de calados se ha utilizado con gran éxito en el puerto de Lisboa, en la zona afectada por un parque natural, y en el río Guadiana. La zona de actuación ocupa una superficie aproximada de 79.000 metros cuadrados, con un calado propuesto a alcanzar del 2,5 metros y un volumen de dragado de unos 80.000 metros cúbicos.