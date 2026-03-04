Junta aprueba las bases de subvenciones para homogeneizar las oficinas de turismo en los Pueblos Blancos de Cádiz

Archivo - Vista de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera, a 17 de enero de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de turismo dirigidas a la creación, mejora, adecuación y homogeneización de las Unidades de Gestión Turística Integrada de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, en el marco del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

En las bases, recogidas por Europa Press, se establecen cuantías máximas de hasta 400.000 euros para la creación de nuevas oficinas de turismo en estos pueblos de la sierra gaditana, y de hasta 100.000 euros para proyectos de imagen corporativa, unas ayudas de las que se pueden beneficiar los 19 municipios que forman parte de la marca Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz.

La orden expone que Andalucía en general, y los municipios de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz en particular, disponen de un patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental "de gran valor", que configura un conjunto de recursos turísticos singulares.

Es por eso que preservar y promover su aprovechamiento de manera sostenible resulta "esencial para reforzar la sostenibilidad integral del sector y favorecer un desarrollo equilibrado y cohesionado del territorio andaluz".

De esta manera, se señala que la finalidad de estas subvenciones es la de crear una red de oficinas de turismo con una imagen corporativa homogénea bajo la marca Pueblos Blancos, que funcione como un sistema de gestión integrado. Este proyecto transformará una oferta disgregada en términos de infraestructura y gestión operativa, en una red unificada, potenciando la promoción del patrimonio y abordando los retos socioeconómicos del territorio.

La orden constituye así "el instrumento técnico necesario" para la ejecución de los fondos del Programa de Andalucía Feder 2021-2027, limitándose a regular el procedimiento de concesión de subvenciones destinadas exclusivamente a entidades locales para la adecuación de infraestructuras públicas.

Al tratarse de una regulación de relaciones financieras interadministrativas que no impone obligaciones relevantes a la ciudadanía ni tiene un impacto significativo en la actividad económica privada, se ha prescindido del trámite de consulta pública previa, aunque según el documento publicado en el BOJA, el texto se somete a los preceptivos trámites de audiencia e información pública en aras del principio de transparencia y participación.

Las subvenciones se tramitarán y resolverán en régimen de concurrencia no competitiva, financiando actuaciones sin requerir valoración comparativa entre solicitudes y dictándose las resoluciones de concesión por orden de presentación o subsanación, una vez comprobada la concurrencia de la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Como se indica en la orden andaluza, la intervención se dirige a un colectivo delimitado de beneficiarios, no siendo su finalidad establecer una prelación entre ellos, sino garantizar una implementación "coherente y homogénea" de una red de oficinas de turismo en todo el territorio. "La eficacia del proyecto exige la incorporación del conjunto de municipios que conforman los Pueblos Blancos para articular una red unificada, condición sin la cual no se alcanzan los objetivos de cohesión y calidad previstos", resalta el texto.