Adelante pide "equiparar" el salario de los parlamentarios al mínimo andaluz y eliminar seguros de vida

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, durante la rueda de prensa previa al Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Mari García, ha anunciado la presentación de varias enmiendas al presupuesto del Parlamento de Andalucía con el objetivo de "eliminar privilegios" entre los parlamentarios. La formación ha cifrado en 5.596.432 euros el ahorro para el presupuesto de la cámara legislativa.

Entre las medidas, Adelante ha propuesto "equipar" la retribución básica de los diputados autonómicos con el salario medio andaluz, que la formación cifra en 26.123 euros. "Esta medida supondría un ahorro de casi cuatro millones de euros", ha señalado a la par que ha defendido el carácter "altruista" de los políticos.

La propuesta recoge la posibilidad de "un complemento por 'lucro cesante' para quienes acrediten documentalmente proceder de un puesto de trabajo, distinto de otro alto cargo, de libre designación, eventual o de liberación política o sindical, en el que percibieran una retribución superior".

Asimismo, las enmiendas recogen la eliminación de los seguros de vida contratados por el Parlamento. "No es necesario tener este seguro de vida, porque la realidad es que lo tenemos cubierto como cualquier otro", ha aseverado García que ha cifrado la medida en un ahorro de 265.0000 euros.

En esta línea, Mari García ha anunciado la eliminación de partidas destinadas a coches oficiales y catering. "Existen precedentes contrastados de que las tareas derivadas de la Mesa y de las portavocías de los grupos pueden desempeñarse sin necesidad de vehículo oficial, ya que numerosos grupos políticos han renunciado a este gasto sin merma alguna en su actividad", recoge el documento de la enmienda consultado por Europa Press.

El grupo también ha registrado una petición para reducir la partida destinada a gastos de viajes y desplazamiento de los diputados. "Esta partida encubre un sobresueldo opaco de los diputados y diputadas que no tributa y no se publica en el portal de transparencia, en la medida en que se fija por acuerdo de la Mesa, tiene carácter fijo y mensual, se percibe también durante bajas y vacaciones, y no exige justificación documental en ningún caso", ha señalado Adelante.

Por otro lado, las enmiendas recogen que puestos de protocolos y conductores de presidencia, "pasen a ser cubiertos por personal funcionario o personal laboral del Parlamento". "No solo optimizamos el recurso, sino que además democratizamos el acceso al empleo público", ha defendido Mari García.

Las enmiendas recogen un aumento en las partidas de acción social "destinado a sufragar gastos sanitarios, atención a personas con discapacidad, estudios del personal o atención a ascendientes, entre otros". Asimismo, pide elevar del 33 % al 50 % de las retribuciones mensuales "el porcentaje de cómputo con el que se calcula el complemento de productividad en cada paga, así como modificar su denominación normativa por la de paga complementaria".

Adelante ha propuesto "recuperar" la partida destinada a ONG y proyectos solidarios con impacto directo en Andalucía. "Los parlamentarios de Adelante Andalucía, nuestro salario lo hemos puesto en 2.000 euros y el resto lo donamos, ya sea a ONG, ya sea a movimientos sociales, etc", ha explicado Mari García.