La Junta de Andalucía licita por 3,7 millones de euros la vigilancia de 21 puertos de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería

Archivo - Imagen de archivo del Puerto deportivo de Punta Umbría (Huelva). - MANUEL OLMEDO/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha licitado por más de 3,7 millones (3.712.711 euros) el contrato de vigilancia de seguridad de 21 puertos de gestión directa en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, este contrato, que tendrá de vigencia de un año prorrogable a un segundo año, permitirá asegurar la oferta andaluza de más de 5.000 atraques deportivos donde se desarrolla la actividad pesquera, recreativa y de tráfico comercial.

Para el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, se trata de "un paso imprescindible" para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como de las propias instalaciones, siempre con el objetivo último de "mejorar la actividad portuaria y su integración territorial, tal y como nos hemos marcado desde el Gobierno de Juanma Moreno en las líneas estratégicas del sistema portuario andaluz".

En concreto, los puertos objeto del contrato son los de Villaricos (La Balsa y La Esperanza), Garrucha, Carboneras, Roquetas de Mar y Adra, en Almería; Puertos de Caleta de Vélez (Vélez Málaga), Fuengirola, Marbella (La Bajadilla), Estepona y La Atunara, en Málaga (este último, aunque gaditano, está adscrito funcionalmente a la zona portuaria de Málaga poniente); Barbate, Conil, Rota, Chipiona, Bonanza y Puerto América, en Cádiz; y Punta Umbría, Mazagón, El Terrón (Lepe), Isla Cristina y Ayamonte, en Huelva.

De esta forma, la Junta ha indicado que la empresa que resulte adjudicataria deberá ejercer la protección de las instalaciones y de las personas, y efectuar controles de identidad, objetos personales, paquetería, mercancías y vehículos en el acceso a las instalaciones. Igualmente, velará por evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en el interior de las instalaciones.

Además, controlará la descarga de pesca de las embarcaciones que arriban a puerto, vigilando que dicha pesca se dirija a la lonja o bien se transporte a la lonja de otro puerto y comprobando la documentación necesaria para el transporte de pesca fresca.

Los vigilantes de seguridad de las instalaciones portuarias Garrucha, Barbate, Caleta de Vélez e Isla Cristina estarán dotados, además, de una bicicleta eléctrica para facilitar el rápido desplazamiento dentro de los puertos, haciendo más sencillo así su trabajo y ayudando a la protección del medio ambiente con un transporte no contaminante.

De este modo, la Junta ha explicado que las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 23 de octubre a través de la plataforma de contratación electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec).