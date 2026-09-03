Adelante pide a los gobiernos que "se pongan del lado" de los trabajadores de Airbus: "Están demostrando algo histórico"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a medios en la entrada de la fábrica de Airbus en el aeropuerto de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a las administraciones que "se pongan del lado" de los trabajadores de Airbus, que han convocado una huelga indefinida a la espera de un acuerdo con la empresa para una mejora salarial de la plantilla.

"Están demostrando algo histórico, están demostrando que si ellos son los que sacan para adelante el trabajo de esta multinacional, son ellos en asamblea los que tienen que decidir el futuro de sus condiciones laborales", ha destacado este jueves en una atención a los medios en la entrada de la fábrica de la empresa junto al aeropuerto de Sevilla.

En esta línea, García ha secundado las peticiones de los trabajadores y ha reconocido la "unidad" entre los trabajadores de cara a los paros. "Lo que están pidiendo es que en una multinacional que declaró más de 5.000 millones de euros de beneficios y un 23% de aumento de los beneficios en el último año, no puede ser que se le lleven cinco años apretándole el cinturón", ha subrayado.

"Son ellos en asamblea, ni sindicatos, ni partidos, ni nadie, los que tienen que decidir el futuro de sus condiciones laborales, los que están pidiendo de sentido común y es un ejemplo para toda la clase trabajadora andaluza", ha reiterado.

Este pasado lunes, los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) decidieron no suspender los paros con el 81,2% de los votos presenciales en las asambleas, es decir, unos 1.000 empleados de un total de 15.000 en el país. Por su parte, un 16,4% eligió lo contrario, además de un 2,4% de abstención.

Asimismo, los trabajadores en Albacete y Cádiz no votaron, pero afirmaron que se unirían al resultado de la mayoría, mientras que Illescas (Toledo) ya votó el pasado 28 de agosto para pausar la movilización.

Este mismo jueves, Airbus ha solicitado una pausa en la actual mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para analizar el conflicto laboral y ha invitado a todos los sindicatos a participar en la negociación, buscando alcanzar toda la representación legal de trabajadores.

Así lo han confirmado fuentes del fabricante a Europa Press, después de que ayer anunciara el cierre de la mesa de negociación con los representantes convocantes de la huelga, CGT, UGT y ÚTIL, y continuara en un segundo cauce con el resto de sindicatos no vinculados a la movilizaciones, es decir, CCOO, SIPA y ATP.

Este jueves tenía lugar una nueva reunión de mediación en el contexto de la mesa restante, en la que fuentes sindicales afirmaron que Airbus presentaría una nueva oferta.

Las claves económicas de la actual propuesta encima de la mesa, presentada la semana pasada, se basaban en ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, entre otras medidas.