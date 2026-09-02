La Guardia Civil traslada a Melilla a 17 migrantes subsaharianos localizados en las islas Chafarinas

FOTO ARCHIVO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA PATRULLERA. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO MELILLA

MELILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La patrullera 'Río Guadiana' de la Guardia Civil trasladó este pasado lunes, 31 de septiembre, al puerto de Melilla a 17 personas de origen subsahariano que se encontraban en las islas Chafarinas, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno.

El traslado a estas islas de soberanía española sutuadas a 1,9 millas náuticas (3,52 km) de la costa continental africana y a unos 50 kilómetros de distancia de Melilla produjo a las 17,35 horas y entre las personas trasladadas se encontraban tres menores de edad, todos ellos son varones.

El portavoz gubernamental ha detallado que una vez llegaron al puerto de Melilla, los 17 migrantes fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para su identificación y atención.

Esta llegada se produce después de la entrada a finales de julio y principios de agosto, tras los sucesos de Ceuta, cuando entraron en Melilla 260 migrantes marroquíes, que permanecieron en la ciudad tras los intentos de entrada de 1.323 personas que trataron de acceder de forma irregular durante los días de mayor presión migratoria.