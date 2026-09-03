Cortada la Ronda Litoral de Barcelona hacia el Llobregat por un accidente en el Morrot de Montjuïc

Colas en la Ronda Litoral este jueves - SCT

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos en la Ronda Litoral de Barcelona, en sentido Llobregat, ha sido cortada este jueves sobre las 8 horas por un accidente a la altura del Morrot de Montjuïc.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el incidente produce unos 10 kilómetros de colas, que llegan hasta Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

El accidente en la Ronda Litoral se suma al sufrido a primera hora de la mañana en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde un camión de congelados se ha incendiado y ha obligado a cortar momentáneamente la AP-7, que en estos momentos sufre 13 kilómetros de colas.