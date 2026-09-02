Cuándo empieza el cole en septiembre: fechas de inicio del curso 2026-2027 en cada comunidad autónoma

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole' - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS)

La mayoría de los alumnos españoles regresarán a los colegios e institutos durante la segunda semana de septiembre. Algunos centros educativos retomarán las clases en todos los niveles de forma simultánea, mientras que otros lo harán de forma escalonada.

La vuelta al cole comenzará primero en Navarra y finalizará en Andalucía y Castilla y León, con una diferencia de casi dos semanas entre las primeras y las últimas fechas de inicio para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, aunque con ligeras variaciones según el centro.

FECHAS DE INICIO DE CLASES, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los primeros en retomar su actividad lectiva serán los estudiantes de Navarra. Los alumnos de ESO y de Bachillerato regresarán a las aulas el 4 de septiembre, mientras que el resto lo hará entre el 4 y el 8 de septiembre.

Los últimos serán los alumnos de la ESO y Bachillerato de Andalucía, que comenzarán las clases el día 15, junto con los estudiantes de ESO y Bachillerato de Castilla y León, con excepción de los alumnos que cursan estos niveles en centros de Primaria o a distancia. En estos últimos casos, los primeros regresarán el día 9 y los segundos el día 22 de septiembre.

La siguiente tabla incluye las fechas de inicio del curso escolar de 2026-2027 en cada comunidad autónoma:

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