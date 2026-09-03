Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de la crisis de Ceuta

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 3 septiembre 2026 8:16
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MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves, 3 de septiembre, a las 9.00 horas, ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

La sesión debatirá conjuntamente la solicitud de comparecencia del propio Gobierno y la planteada por el Grupo Popular, que reclama explicaciones sobre el incremento de las entradas irregulares por vía marítima a través de Marruecos y las medidas previstas para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea.

Será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones de la XV Legislatura.

Sigue el directo la última hora en el Congreso:

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