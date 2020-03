Adelante pide hacer test de coronavirus a todos los sanitarios ante el "alto porcentaje de contagios" en Andalucía

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha expresado este miércoles su "preocupación" por el "alto porcentaje de contagios" de coronavirus entre los profesionales sanitarios, y ha pedido que se realicen test a todos ellos.

En un comunicado, Adelante se ha apoyado en las "numerosas denuncias y quejas" que, según señala, está recibiendo por parte del personal sanitario, y ha apuntado que los profesionales se quejan "de la actuación de la dirección del centro hospitalario a la hora de tomar algunas medidas de seguridad".

Desde Adelante han señalado el caso del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, con "once contagios en el día de ayer (este martes) entre personal sanitario", y al respecto apuntan que, "aunque la falta de equipos adecuados de protección y de mascarillas adecuadas es común en todos los hospitales, en el Macarena se une, además, alguna medidas inadecuadas adoptadas por la dirección y que han resultado nefastas para los profesionales, como ya han denunciado diferentes sindicatos".

Desde Adelante Andalucía no se entiende "que no se esté realizando test a todos los profesionales, una cuestión que debe ser solventada a la mayor brevedad", y en esa línea subrayan que "los profesionales sanitarios lo están dando todo, y no pueden estar sin protección".

"Las mascarillas quirúrgicas no son eficientes para evitar el contagio de la persona que la lleva", indican desde Adelante, grupo que cree que "no se puede seguir con la dinámica de hacer test sólo al personal que presenta síntomas muy claros, porque las personas asintomáticas pueden propagar el virus en población muy vulnerable", de ahí que "es fundamental los test a todos los profesionales".

Además, desde Adelante Andalucía se tiene "constancia de que profesionales aislados en sus casas, con síntomas, no se les está haciendo la prueba", y se solicita que las personas con positivo, aisladas en su vivienda, y que lo soliciten, "puedan ser hospedadas en hoteles y viviendas adecuadas, para que puedan ser aisladas de sus familias para proteger" a éstas.