Adelante pide una investigación independiente del accidente de Toledo y un plan urgente en autobuses y líneas aéreas

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en el patio del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido una investigación "independiente y transparente" del accidente de Urda (Toledo) así como de la situación de la red ferroviaria entre Madrid y Andalucía. Asimismo, ha insistido en pedir la dimisión del ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, junto con un plan "urgente" en autobuses y líneas aéreas para paliar los problemas de movilidad generados tras el siniestro.

"Andalucía ahora mismo está desconectada a nivel ferroviario, aislada y otra vez, que lo pasamos durante meses después del accidente de Adamuz", ha destacado este martes en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

García ha reclamado la "transformación radical" del sistema ferroviario en Andalucía acompañado de introducir una tarifa de precio accesible tanto en las aerolíneas como en los autobuses ante la falta de conexión ferroviaria. "La sensación que tenemos es que, como es Andalucía, no pasa nada, ya se arreglarán, ya se apañarán ellos. Pues no, estamos hartos ya", ha aseverado.

El portavoz de Adelante ha salido en defensa de los trabajadores del sistema ferroviario y ha criticado que el Gobierno "pretenda hacer recaer la responsabilidad del accidente exclusivamente en una sola persona". "Los trabajadores de Adif y Renfe llevan años movilizándose denunciando la gestión, los recortes, la falta de recursos y ahora se pretende hacer recaer toda la responsabilidad en un solo trabajador, nos parece infame de un gobierno que se dice de izquierdas", ha señalado.

En esta línea, ha vuelto a reclamar la dimisión de Puente como "responsable político" del accidente. "Nosotros no vamos a caer en la hipocresía de unos y otros. Un responsable político tiene que estar a la altura de su pueblo, a la altura de la ciudadanía", ha indicado.

"Se le hace el juego a la derecha y a la extrema derecha cuando no se asumen responsabilidades políticas, cuando no se está a la altura de nuestro pueblo", ha remarcado a la par que, desde la formación, se han puesto a disposición de las víctimas.

García ha defendido "un sistema ferroviario 100% público" y ha reclamado la "paralización del proceso de liberalización" del tren.

"La liberalización del tren aprobada por el PSOE y por el PP, por supuesto con Vox también, ha fracasado. Su modelo de privatizar los servicios públicos, ha fracasado y tiene más de 100 muertos a su espalda", ha subrayado.

"Dos accidentes en la línea Andalucía-Madrid ¿por qué? ¿por qué Andalucía era la única línea de alta velocidad que no había cambiado el sistema de seguridad? ¿por qué hemos normalizado que se caiga 170 veces el sistema de seguridad de esa línea y el ministro lo vea normal? Hay preguntas sin resolver", ha indicado.