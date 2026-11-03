Elecciones de Estados Unidos 2026: cuándo y a qué hora se conocerán los resultados en España

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en EEUU- EUROPA PRESS

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos celebra este martes, 3 de noviembre, sus elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, en las que se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los resultados determinarán el reparto de fuerzas en el Congreso estadounidense durante los próximos dos años, aunque para conocer quién se impone en las urnas habrá que esperar.

La diferencia horaria entre ambos países y el cierre escalonado de los colegios electorales harán que los primeros resultados comiencen a publicarse cuando en España ya haya terminado la jornada del martes. Sin embargo, no todos los estados cerrarán sus urnas al mismo tiempo ni el recuento avanzará al mismo ritmo.

Además, conocer los primeros resultados no significa saber quién ha ganado las elecciones. Aunque durante la noche electoral pueden adelantarse proyecciones sobre los vencedores, las contiendas más ajustadas podrían prolongar la incertidumbre durante varios días

A QUÉ HORA EMPIEZAN A CONOCERSE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE EEUU EN ESPAÑA

Los primeros colegios electorales comenzarán a cerrar a las 00.00 horas del miércoles 4 de noviembre, hora peninsular española, coincidiendo con las 18.00 horas del martes en determinadas zonas del este de Estados Unidos.

A partir de ese momento podrán empezar a conocerse resultados provisionales, aunque habrá que esperar a que las autoridades electorales comiencen a publicar los datos del escrutinio.

Durante las horas siguientes se irán incorporando los resultados de otros estados. Por ejemplo, en Pensilvania las urnas cerrarán a las 02.00 horas de España, mientras que en California lo harán a las 05.00 horas, debido a la diferencia entre los husos horarios estadounidenses.

Por tanto, será durante la jornada del miércoles 4 de noviembre cuando comiencen a conocerse los resultados de las elecciones estadounidenses desde España, aunque no existe una hora concreta para disponer del balance completo.

CUÁNDO SE SABRÁ QUIÉN HA GANADO LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS

El tiempo necesario para conocer a los vencedores dependerá, principalmente, de lo ajustados que sean los resultados en las distintas elecciones al Congreso.

Según explica el centro de estudios estadounidense Bipartisan Policy Center, los medios de comunicación pueden proyectar ganadores durante la propia noche electoral a partir de resultados provisionales y otros datos, como los sondeos y la participación. Sin embargo, cuando las diferencias entre candidatos son pequeñas, es necesario contabilizar más votos antes de poder determinar quién se ha impuesto.

A ello se añade que el escrutinio no termina necesariamente la noche de las elecciones. El procesamiento del voto por correo, las papeletas pendientes de verificar y los procedimientos electorales de cada estado pueden prolongar el recuento durante los días posteriores.