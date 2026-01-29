Adelante pide investigar "hasta el final" el accidente de Adamuz y valora el papel de la Junta: "Lo ha hecho bien"

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha reclamado este jueves una "investigación hasta el final" para esclarecer el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero en el que murieron 45 personas, así como ha valorado el papel de las administraciones públicas tras dicho siniestro, con una mención especial al Gobierno de la Junta de Andalucía, del PP-A, del que ha opinado que "lo ha hecho bien" en este caso.

Así lo ha manifestado el portavoz de Adelante durante su intervención en la sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento que ha comenzado este jueves por la tarde con un minuto de silencio y una declaración institucional en solidaridad con las víctimas de dicho accidente de tren, que ha sido además la cuestión que ha centrado la comparecencia que, a continuación, ha protagonizado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

En el marco de esta comparecencia, José Ignacio García ha trasladado el "pésame" de Adelante y un mensaje de "apoyo y fuerza a los familiares de las víctimas" del accidente que puso a los andaluces "con el corazón en un puño" porque "casi todos hemos cogido alguna vez" uno de los trenes accidentados, según ha puesto de relieve.

El portavoz de Adelante ha dedicado también palabras de agradecimiento "al pueblo de Adamuz, porque han sido el orgullo de Andalucía", y a la comarca donde se ubica dicho municipio, cuyos vecinos "dieron lo mejor de ellos mismos" y demostraron que "la mayoría de la gente es buena y merece la pena", según ha valorado.

Ha dado también las gracias "a los trabajadores públicos, independientemente de la administración" a la que pertenecieran, porque "lo han dado todo y lo siguen dando", por lo que "merecen todo el reconocimiento del mundo", y ha dedicado una mención especial al Gobierno andaluz.

"Saben que en Adelante Andalucía no hemos tenido pelos en la lengua nunca para decir con toda la contundencia del mundo y criticar con toda la fuerza del mundo a este Gobierno cuando nos ha parecido que las cosas las han hecho mal, pero yo quiero reconocer también que creo que este Gobierno lo ha hecho bien", ha declarado en ese punto José Ignacio García, quien ha agradecido expresamente al consejero Antonio Sanz y al equipo de su departamento su labor tras este siniestro.

El portavoz de Adelante ha extendido este agradecimiento "a la Delegación del Gobierno del Estado, a los ayuntamientos, a la Diputación y a los responsables políticos" que han estado "en primera línea" tras el suceso, y por los que "debemos estar orgullosos", según ha opinado.

Dicho esto, ha querido subrayar que "los servicios públicos se pagan con los impuestos que pagan los trabajadores", por lo que él no quiere "un país sin impuestos", como tampoco "sin servicios públicos", algo que "en estos tiempos hace falta reivindicarlo más que nunca", según ha manifestado.

UNA INVESTIGACIÓN "HASTA EL FINAL" COMO "HOMENAJE" A LAS VÍCTIMAS

De igual modo, el portavoz de Adelante ha sostenido que "el mejor homenaje" que se le puede hacer a las víctimas de este accidente es impulsar "una investigación que llegue hasta el final", para lo que se requiere que sea "independiente", no esté controlada "por ningún partido" y que sea "transparente", así como que cuente con "los medios necesarios", ha agregado.

También ha señalado que "es el tiempo del reconocimiento, del respeto y del luto, pero también es el tiempo de abrir preguntas sin politiqueos, sin pelearnos, sin historias, sin tonterías, porque se ha demostrado que, cuando queremos, podemos hacer las cosas bien", ha indicado.

En concreto, José Ignacio García se ha preguntado si "tiene lógica que, por la misma vía que se construyó en 1992, hoy, en el año 2026, pasen tres, cuatro, cinco, seis o siete veces más tráfico ferroviario" que entonces, así como ha puesto de relieve que "todas las operaciones de mantenimiento en Adif de alta velocidad están externalizadas, subcontratadas en un maremágnum de subcontratas que tiene a trabajadores precarios, no especializados", lo que "genera caos, descontrol, problemas en la fiscalización y la coordinación", según ha advertido.

Ha agregado que "en Andalucía sufrimos doblemente este sistema ferroviario privatizado, centralista y que olvida sistemáticamente" a la comunidad autónoma, que debería "cumplir lo que ha votado este Parlamento" y "asumir las competencias ferroviarias", según ha defendido el portavoz de Adelante, que ha concluido su intervención reclamando a los diputados que hagan "política de altura con reconocimiento y respeto, con investigación" del accidente, con "asunción de responsabilidades" y, finalmente, "abriendo los debates sobre el problema ferroviario que vive Andalucía".