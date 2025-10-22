Adelante pide a la Junta "personarse en el proceso judicial" por los cribados de cáncer "contra sus propios consejeros"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este miércoles las "actuaciones erráticas" que, en su opinión, está cometiendo el Gobierno andaluz del PP-A en relación a la "crisis sanitaria" y de los cribados de cáncer, y va a presentar una propuesta de resolución en el debate que acogerá esta tarde el Pleno del Parlamento para pedir a la Junta que "se persone en el proceso judicial" que se abra por esta cuestión "contra sus propios consejeros" de Salud.

Así lo ha anunciado la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha subrayado que en su formación tienen "muchas preguntas" sin responder en relación a esta crisis, como si "está el PP borrando pruebas del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", o "está eliminando mamografías de las pacientes".

"Tenemos muchas incógnitas", ha aseverado la representante de Adelante, quien también se ha preguntado si desde la Junta "se están borrando historiales de mujeres, se están manipulando resultados, como ha denunciado (la asociación) Amama", o "se están cambiando o borrando términos como 'sospechoso'" en el resultado de mamografías realizadas.

Tras subrayar que "todas estas preguntas siguen sin respuesta", Begoña Iza ha aseverado que Adelante Andalucía "tiene que seguir denunciando el discurso y las actuaciones erráticas del Gobierno de la Junta", y en esa línea ha cuestionado que la incidencia técnica que reconoció este pasado martes el SAS que se había producido en el acceso de usuarios a la aplicación 'ClicSalud+' haya sido "un fallo puntual".

"No lo sabemos", ha remachado la representante de Adelante, quien se ha preguntado si "de verdad" ya "todas las mujeres están teniendo acceso de nuevo a sus historiales", así como, en alusión al nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha cuestionado que haya que fiarse "de lo que dice una persona que pertenece a un Gobierno que ha estado mintiendo y ocultando información", y que "tiene un nudo entre manos ahora mismo que no sabe cómo resolver".

Begoña Iza ha advertido de que "si resulta que efectivamente se están borrando pruebas, que han desaparecido de la 'nube', que efectivamente se están manipulando los historiales de las mujeres, es que el Gobierno de la Junta tiene que dimitir en bloque", porque sería "algo gravísimo y no basta con estas medidas que van a tomar, o que dicen que han tomado" desde el Ejecutivo andaluz, "porque esto es un verdadero desastre".

DESDE LA JUNTA "YA VAN TARDE"

La diputada de Adelante ha advertido de que el consejero Sanz "va a tener que responder a muchas preguntas" en el debate de este miércoles en el Pleno y "va a tener que dar la cara", y en todo caso ha apostillado que "de todas formas ya van tarde con todo este asunto", porque "este escándalo lleva ya semanas" activados, y existen "denuncias desde 2021" acerca de que "ya estaban ocurriendo estos problemas con los cribados".

También ha considerado que parece que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se está riendo de nosotras" con las medidas que anunció este pasado martes en el transcurso de un foro informativo organizado por el diario 'ABC', que ha señalado que "son una vergüenza".

"El PP creía que ya podía descansar y dormir tranquilo por las medidas que ha anunciado, pero es que no han hecho nada", según ha abundado la parlamentaria de Adelante, que se ha preguntado "cómo nos vamos a creer" que desde la Junta "van a contratar a 4.000" profesionales sanitarios, como anunció Moreno, cuando, además, "no ha habido ni una sola contratación todavía" en el marco de esta crisis, según ha remachado, y "hace meses nos decían que es que no había más médicos, más especialistas para contratar".

Tras acusar al Gobierno andaluz de estar "desprestigiando a la sanidad pública" con su gestión de la misma, y de advertir de que "lo más grave es que están poniendo en riesgo la vida de muchísimas mujeres con estas actuaciones erráticas", ha dicho que espera "que las andaluzas no se lo perdonen, porque no es de recibo que, encima de que padeces una enfermedad de las más graves que puede tener una mujer, tengas que estar enfrentándote a las trabas que está poniendo el PP".

Begoña Iza ha remarcado que desde Adelante tienen "una denuncia a Fiscalía en marcha" sobre este asunto, y ha registrado una solicitud de creación de comisión de investigación en el Parlamento junto a los grupos Socialista y Por Andalucía, además de que se están "reuniendo con afectadas".

"No podemos más que seguir trabajando para garantizar que este tema se resuelve y que vamos a sacar a la luz a los responsables de todo este asunto", ha agregado antes de anunciar que una de las propuestas de resolución que va a presentar el Grupo Mixto-Adelante Andalucía a dicho debate sobre sanidad va a ser "para que la Junta de Andalucía se persone en el proceso judicial" del caso de los cribados de cáncer de mama.

Eso conllevaría posicionarse "en contra de sus propios consejeros, pero así demostraría de qué parte está el PP, si de las afectadas o de sus consejeros, de parte de su personal", según ha argumentado la parlamentaria de Adelante para concluir.