Moreno anuncia la contratación de 4.371 profesionales sanitarios en 2026, 1.200 médicos, y una "reforma a fondo" del SAS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este martes que la Administración autonómica contratará a 4.371 profesionales sanitarios en 2026, de los cuales 1.200 serán médicos, incluidos en esa cifra los Médicos Internos Residentes (MIR), anuncio que ha hecho durante su participación en el Foro ABC.

Esas contrataciones las ha enmarcado Moreno en el propósito de "seguir avanzando hacia la mejor atención sanitaria posible" y le ha puesto fecha a ese incremento del personal sanitario por cuanto ha precisado que a la mitad de ellos, 2.292, se contratarán antes de que acabe el año.

En su reflexión sobre la crisis de las mamografías del programa de cribado del cáncer de mama ha apuntado la necesidad de acometer una reforma del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al apreciar la necesidad de "modificar una estructura rígida" después de sostener que su percepción de esta agencia es que se trata de "un sistema organizado como un modelo analógico que no se ha adoptado al digital", aunque de la misma forma ha proclamado que "el SAS presta un buen servicio".

En el caso del cribado de cáncer de mama Moreno se ha mostrado convencido de que "el sistema de cribado sale fortalecido de esta crisis" después de que "el error en el cribado de cáncer de mama nos ha servido para detectar un problema", así como ha deslizado que además de la dimisión de quien fuera la consejera de Salud, Rocío Hernández, que "un jefe de servicio ha presentado la dimisión, ha asumido sus responsabilidades", sin precisar de qué organismo se trataba, aunque suele tratarse de una figura directiva propia de los centros hospitalarios.

Ha seguido ahondando Moreno sobre la asunción de responsabilidades para decir que "personas por encima del jefe de servicio van a asumir sus responsabilidades".

El presidente de la Junta de Andalucñía ha defendido la reforma del los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cuello de útero, que tendrán una inversión de 100 millones y la contratación de 705 profesionales sanitarios.

En su análisis sobre la estructura del SAS ha señalado que se trata de "una estructura rígida a la hora de contratar personal, de contratar material", por lo que se ha quejado de encontrarse con "expedientes todos en papel" cuando ha planteado que "hemos visto cómo la inteligencia artificial significa un revulsivo en la eficiencia sanitaria" para proclamar que el problema de la gestión sanitaria "no es de profesioanles" y ha reivindicado aquí que "hemos superado el gasto sanitario medio por habitante", por lo que ha señalado "un problema más profundo, estructural".

Cuestionado por el hecho de haber tenido que nombrar a un tercero consejero en Salud en una legislatura de mayoría absoluta y que eso sea síntoma de una gestión deficiente, Moreno ha defendido que "se fija en otras comunidades autónomas la sanidad es un problema global", retrato donde ha incluido a territorios como País Vasco y Navarra, de los que ha recordado que no tienen problema de infrafinanciación.

Tras señalar como uno de los problemas la falta de previsión de anteriores gestores sobre "la jubilación masiva de profesionales sanitarios", el presidente andaluz ha reconocido que el cambio en esta cartera los ha hecho con la pretensión de "cambiar la mecánica", además de que los consejeros "se van quemando, sufriendo tensión, desgaste".

"El sistema público de salud funciona", ha llegado a proclamar el presidente de la Junta, mientras ha defendido que la sanidad recibe un 30% del gasto presupuestario de la Junta además de que con los millones de actos médicos que se ofrecen "salva vidas".

Ha reivindicado haber pasado de que se hacían unas 245.000 mamografías hasta su llegada a la Presidencia de la Junta cuando en estos momentos "las duplicamos, casi medio millón", antes de reafirmarse en que son 2.000 los casos detectados de mamografías sin resultados concluyentes, además de que el 85% de los casos se localizan en el Hospital Virgen del Rocío, y ha remarcado los 12 millones de euros de su plan de choque y que antes del 15 de noviembre se harán 1.800 mamografías, por lo que ha defendido que "hemos auditado todos los cribados", además de "la contratación de 4.000 profesionales para reforzar todo el sistema".

Moreno ha retratado "una enorme opacidad" dentro del Servicio Andaluz de Salud por cuanto ha apuntado que "el jefe de servicio no le cuenta al director general los problemas" y sucesivamente subiendo en el escalafón se llega a que "al presidente es el último al que le llega", por lo que ha apostado por que "esa información creo que hay que cambiarla" ante su conclusión de que el circuito de la información "se diseñó de manera opaca".