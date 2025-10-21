Adelante Andalucía tacha de "bulo" el anuncio de Moreno de contratación de 4.370 sanitarios: "No se lo cree ni él"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de "bulo" el anuncio que ha realizado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), acerca de la contratación de 4.370 profesionales sanitarios más en Andalucía --de los que unos 1.200 serán médicos, incluidos los MIR--, y ha replicado que "no se lo cree ni" el propio dirigente del PP-A.

En un audio remitido a los medios, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así acerca de un anuncio que ha realizado el presidente de la Junta durante su intervención en un foro informativo organizado por el diario 'ABC' en Sevilla, donde Juanma Moreno ha avanzado que el Presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2026 alcanzará los 51.597 millones de euros, de los que hasta un tercio se destinará a la sanidad pública, y que dichas cuentas incluyen en su previsión la contratación de 4.370 profesionales sanitarios más.

José Ignacio García ha sostenido que ese anuncio es "otro bulo más, otra mentira más del PP en la gestión de esta crisis", y al respecto ha relatado que, por parte del Gobierno andaluz, "el primer día" de gestión de gestión de la crisis derivada del funcionamiento del programa de cribados de cáncer de mama se "dijo que iban a contratar a 119 profesionales", pero luego, "una semana" después, anunciaron "un plan de choque para contratar a 700 profesionales", y "ahora va por 4.300 profesionales" los que se van a contratar.

El portavoz de Adelante ha remarcado que, por ahora, la Junta no ha contratado a "ni uno" de esos profesionales, y al respecto ha aseverado que "anunciar es gratis, pero contratar es lo importante", y lo que ha señalado este martes Juanma Moreno "no es más que el anuncio del anuncio del anuncio" y, "otra vez, para intentar lavar su imagen ante el auténtico desastre de gestión en esta crisis donde se están jugando cosas muy importantes", hasta el punto de que "se está jugando la vida de muchas mujeres", según ha enfatizado.

José Ignacio García ha criticado que "lo único que hacen" desde el Gobierno del PP-A es "el anuncio del anuncio, cuando saben que no van a contratar", y se ha preguntado además de dónde salen estas nuevas contrataciones anunciadas, si desde la Junta "llevan años diciéndonos que no contrataban a más profesionales sanitarios porque no había dinero o porque no había médicos".

"¿Ahora es que van a encontrar todos los médicos del mundo en el mes de noviembre?", se ha preguntado al respecto el portavoz de Adelante, que ha cuestionado si es que dicho anuncio se debe a que "estamos cerca de las elecciones" autonómicas previstas para el próximo año 2026.

José Ignacio García también se ha hecho eco del anuncio de que "han cesado o ha dimitido el jefe de servicio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) responsable de los cribados", y ha replicado que la "forma de asumir responsabilidades" que tienen en el Gobierno de Juanma Moreno "es muy curiosa", porque, por ejemplo, "no se toca a la gerente del SAS", Valle García, "que está imputada" por la denuncia sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia, ni tampoco "a la antigua consejera" de Salud Catalina García, que es la actual consejera de Medio Ambiente y que fue "máxima responsable de esta crisis", según ha aseverado.

El portavoz de Adelante ha criticado que "no se ha tocado" tampoco "al primer consejero (de Salud) responsable de todo este desastre, que es el actual presidente del Parlamento", Jesús Aguirre, y "ahora se quieren cargar un cargo intermedio para intentar aparentar que están haciendo algo", según ha añadido para concluir señalando que el Gobierno de Juanma Moreno está protagonizando "un auténtico desastre de gestión, más pensada en los resultados electorales, en el postureo, en la imagen, que en solucionar los problemas, que es lo importante", según ha zanjado José Ignacio García.