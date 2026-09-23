Adelante pide a la Junta que "vuelva al control previo" en los contratos tras el informe de la Cámara de Cuenta

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a la Junta de Andalucía que "vuelva al control previo" en las contrataciones por parte de la administración andaluza tras el informe de la Cámara de Cuentas en el que señala que la Junta aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024.

"El informe de la Cámara de Cuentas lo que señala es que no se están haciendo bien las cosas, que se han quitado los controles previos para unos controles a posteriori, cuando después las cosas ya son mucho más difíciles, y que no está justificado para el funcionamiento de la Administración", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En esta línea, García ha puesto en duda la motivación de la Junta con el actual procedimiento. "Yo creo que alguien que quiere quitar los controles es que quiere que algo no se vea. Y si tú quieres que algo no se vea, ¿por qué quieres que no se vea?", ha señalado.

Sobre el contenido del informe, el portavoz de Adelante ha indicado que la "mayoría de posibles fallos se encuentran en la sanidad" y ha puesto el foco en la época de la pandemia del COVID-19.

"Yo creo que es que hemos vivido unos años, y estamos todavía en ellos, en los que la pandemia ha servido para todo y ha criado un descontrol", ha espetado.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.