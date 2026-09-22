Guardia Civil destaca en la visita del rey Felipe VI a la CiberComandancia su expansión con el 'ciberpuesto' de Bizkaia

El Rey Felipe VI, durante una visita a la CiberComandancia de la Guardia Civil, en la sede del Incibe, en León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha destacado este martes durante la visita del rey Felipe VI a la CiberComandancia de León la expansión de esta unidad con la creación de un 'ciberpuesto' en Bizkaia para aumentar la capacidad de respuesta ante la ciberdelincuencia.

Dicho 'ciberpuesto' permite reforzar desde Barakaldo las capacidades operativas de la CiberComandancia en la gestión de las denuncias telemáticas recibidas a través de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), así como en la investigación de ciberdelitos. Además, se prevé la ampliación de las denuncias que se pueden tramitar de forma telemática próximamente. "Hoy la CiberComandancia es ejemplo de cómo la tecnología bien entendida es la mejor aliada para robustecer una institución como la nuestra que se dedica a servir y proteger a la ciudadanía desde hace más de 182 años", ha subrayado Mercedes González.

Además de la directora general de la Guardia Civil el acto institucional de la visita de Felipe VI ha contado con la intervención del director general del Instituto de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio y el coronel jefe de la CiberComandancia, Jorge Juan Pérez.

Acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el rey ha conocido las dependencias de la CiberComandancia, los cometidos de la unidad, su estructura, sus capacidades para investigar ciberdelitos y algunas investigaciones llevadas a cabo.

AUMENTO DE LA PLANTILLA EN UN 139%

La CiberComandancia está situada en las instalaciones del Incibe y, desde que comenzó su actividad el 4 de julio de 2025, ha reforzado las capacidades operativas de la Guardia Civil en materia de prevención, investigación y persecución de delitos vinculados al ciberespacio, mientras que su plantilla se ha incrementado de 28 a 67 efectivos --un 139 por ciento--, de los cuales el 26 por ciento son mujeres, lo que se sitúa 14 puntos por encima de la media de presencia femenina en el Cuerpo.

La CiberComandancia de la Guardia Civil tiene dos cometidos fundamentales: la recogida de denuncias de forma ágil y accesible por vía telemática, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, y la investigación de ciberdelitos.

Desde que se puso en funcionamiento, la CiberComandancia ha recogido más de 56.000 solicitudes de denuncia y ha tramitado más de 32.000 delitos y 8.400 extravíos de documentación. Esta unidad recibe alrededor de 155 solicitudes al día de denuncias: el 51 por ciento de ellas corresponden a estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

6,8 MILLONES BLOQUEADOS EN 200 OPERACIONES

Gracias a la labor de esta unidad ha sido posible bloquear fondos que iban a ser sustraídos o estafados por valor de 6,8 millones de euros, en más de 200 operaciones de bloqueo. Asimismo, se han señalado para su búsqueda 196 vehículos, de los cuales se han recuperado 38 y a través de las labores de ciberpatrullaje por parte de los equipos de intervención de armas o del Seprona se han detectado 230 infracciones administrativas.

La CiberComandancia inició su actividad hace más de un año, con la puesta en funcionamiento de la ON-RED, dotada en ese momento con 29 efectivos. Desde entonces, la ON-RED aumentó su entidad hasta evolucionar hacia la actual CiberComandancia, con 67 efectivos y con la incorporación de nuevas capacidades con un Equipo Arroba (@) para la investigación de delitos telemáticos; una unidad de Policía Judicial y una Unidad de Información, así como equipos de Intervención de Armas y Explosivos y un Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona).

La visita del rey Felipe VI a León ha contado con la presencia de numerosos representantes políticos, entre ellos Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el alcalde de León, José Antonio Diez, entre otros.