Adelante presenta en el Mirador de San Miguel Alto su candidatura por Granada bajo el lema 'Coraje y Esperanza'

Los candidatos de Adelante Andalucía por Granada para los comicios generales del 29 de noviembre, encabezados por María Alcantud.
Los candidatos de Adelante Andalucía por Granada para los comicios generales del 29 de noviembre, encabezados por María Alcantud. - ADELANTE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 13:54
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GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada para los comicios generales del 29 de noviembre, María Alcantud, bastetana y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, encabeza una candidatura "plural, feminista y arraigada en los barrios, pueblos y comarcas de la provincia".

De este modo, Adelante Andalucía ha presentado este sábado 14, en el Mirador de San Miguel Alto, su candidatura al Congreso de los Diputados y al Senado por Granada, bajo el lema 'Coraje y Esperanza', según ha detallado la formación en una nota, conformando una lista que "reivindica el andalucismo, la defensa de los servicios públicos y los derechos de la clase trabajadora".

La cabeza de lista al Congreso, María Alcantud, bastetana de 24 años y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, ha destacado la ilusión y la responsabilidad de representar a Granada en las instituciones. "Queremos llevar la voz de nuestra tierra a donde se toman las decisiones, y lo hacemos con coraje y con esperanza", ha expresado.

Así, Alcantud ha subrayado que se trata de una candidatura que nace desde abajo y representa la diversidad social y laboral de la provincia, con profesoras, enfermeras, periodistas, limpiadoras, sindicalistas del SAT, bomberas y estudiantes. "Conocemos Granada porque la vivimos y la sufrimos a diario. Somos la voz de nuestros barrios, pueblos y comarcas", ha indicado.

En relación, la candidata ha valorado el protagonismo femenino de la lista, encabezada por ella misma al Congreso y por Verónica Correa al Senado, siguiendo la estela del trabajo institucional de Inma Manzano como parlamentaria por Granada. "Aquí las mujeres cuentan y damos un paso al frente para que nuestra voz nunca vuelva a ser silenciada".

En los primeros puestos al Congreso la acompañan el doctor en Estudios Hispánicos, Jonatan, profesor e investigador que tuvo que emigrar durante trece años para trabajar de lo suyo; María, politóloga y profesora que también tuvo que marcharse a Cataluña por falta de oportunidades, y Jacinto, bombero forestal del Infoca y jefe de grupo de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Al hilo, Alcantud ha señalado que la "falta de inversiones, los problemas de vivienda, las carencias en infraestructuras y el deterioro de los servicios públicos atraviesan toda la provincia, desde el Altiplano hasta la Costa, pasando por la Vega, el Poniente y la Alpujarra".

"Somos un equipo plural y arraigado en Granada. Salimos a la calle y vamos a las instituciones con la cabeza alta, con coraje para plantar cara a las injusticias y a la extrema derecha, y con la esperanza de llevar la voz de Granada y Andalucía al Congreso de los Diputados", ha concluido.

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