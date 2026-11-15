Adelante presenta en el Mirador de San Miguel Alto su candidatura por Granada bajo el lema 'Coraje y Esperanza'

Los candidatos de Adelante Andalucía por Granada para los comicios generales del 29 de noviembre, encabezados por María Alcantud. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada para los comicios generales del 29 de noviembre, María Alcantud, bastetana y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, encabeza una candidatura "plural, feminista y arraigada en los barrios, pueblos y comarcas de la provincia".

De este modo, Adelante Andalucía ha presentado este sábado 14, en el Mirador de San Miguel Alto, su candidatura al Congreso de los Diputados y al Senado por Granada, bajo el lema 'Coraje y Esperanza', según ha detallado la formación en una nota, conformando una lista que "reivindica el andalucismo, la defensa de los servicios públicos y los derechos de la clase trabajadora".

La cabeza de lista al Congreso, María Alcantud, bastetana de 24 años y estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, ha destacado la ilusión y la responsabilidad de representar a Granada en las instituciones. "Queremos llevar la voz de nuestra tierra a donde se toman las decisiones, y lo hacemos con coraje y con esperanza", ha expresado.

Así, Alcantud ha subrayado que se trata de una candidatura que nace desde abajo y representa la diversidad social y laboral de la provincia, con profesoras, enfermeras, periodistas, limpiadoras, sindicalistas del SAT, bomberas y estudiantes. "Conocemos Granada porque la vivimos y la sufrimos a diario. Somos la voz de nuestros barrios, pueblos y comarcas", ha indicado.

En relación, la candidata ha valorado el protagonismo femenino de la lista, encabezada por ella misma al Congreso y por Verónica Correa al Senado, siguiendo la estela del trabajo institucional de Inma Manzano como parlamentaria por Granada. "Aquí las mujeres cuentan y damos un paso al frente para que nuestra voz nunca vuelva a ser silenciada".

En los primeros puestos al Congreso la acompañan el doctor en Estudios Hispánicos, Jonatan, profesor e investigador que tuvo que emigrar durante trece años para trabajar de lo suyo; María, politóloga y profesora que también tuvo que marcharse a Cataluña por falta de oportunidades, y Jacinto, bombero forestal del Infoca y jefe de grupo de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Al hilo, Alcantud ha señalado que la "falta de inversiones, los problemas de vivienda, las carencias en infraestructuras y el deterioro de los servicios públicos atraviesan toda la provincia, desde el Altiplano hasta la Costa, pasando por la Vega, el Poniente y la Alpujarra".

"Somos un equipo plural y arraigado en Granada. Salimos a la calle y vamos a las instituciones con la cabeza alta, con coraje para plantar cara a las injusticias y a la extrema derecha, y con la esperanza de llevar la voz de Granada y Andalucía al Congreso de los Diputados", ha concluido.