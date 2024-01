Adelante presenta a sindicatos su ley para gafas gratuitas y critica que Moreno plantee vincularla a niveles de renta

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha iniciado este martes con representantes de UGT y CCOO una "ronda de conversaciones con colectivos sociales, sindicatos, organizaciones, colegios profesionales y todo tipo de agentes sociales" para presentar la proposición de ley que ha registrado su grupo parlamentario para la gratuidad de gafas y lentillas como un "derecho universal" al que debe tener acceso todo ciudadano, al margen de su nivel de renta.

Así lo ha defendido el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, en una atención a medios tras la reunión que ha mantenido en la Cámara andaluza con representantes de las federaciones de Sanidad de Comisiones Obreras y de UGT Andalucía para presentarles dicha proposición de ley y ponerse "al día" respecto a los "ataques que está sufriendo la sanidad pública", según ha abundado.

En este contexto de "ataques" a la "sanidad pública" por parte del Gobierno andaluz del PP-A, desde Adelante plantean que "la mejor defensa es un buen ataque", de forma que apuestan por "ir a la ofensiva" y no limitarse a intentar "parar los ataques", sino que quieren "avanzar" en derechos.

"Esa es la filosofía que está detrás de esta ley", según ha sentenciado el portavoz de Adelante, que ha incidido así en defender que desde su grupo quieren que "haya nuevas realidades que se incluyan en la sanidad pública con una perspectiva de clase, de género y universal", así como ha subrayado que la referida proposición sobre la gratuidad de gafas y lentillas es "perfectamente factible" según se desprende de su memoria económica.

José Ignacio García ha remarcado que "la ley parte de la idea de que ver bien no puede ser un privilegio de clase", sino que es "un derecho básico, indispensable, que además influye en el desarrollo educativo de los niños y niñas, en la dependencia de nuestros mayores", así como "en el propio desarrollo laboral y social", de forma que "tener gafas no puede ser un privilegio del que se las pueda pagar", y "que se rompan las gafas no puede ser un auténtico drama en muchas familias o para muchas personas".

En esa línea, desde Adelante apuestan por que "las gafas y las lentillas tienen que estar cubiertas por la Seguridad Social", según ha confirmado José Ignacio García, que ha criticado que el presidente de la Junta "se posicionó" este pasado lunes en relación a esta proposición de ley "diciendo que estaban abiertos a estudiar" la misma, pero que "esto no podía ser para todo el mundo".

"NO ES UNA CUESTIÓN CARITATIVA"

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha advertido de que "esta ley no es unas ayudas para las personas necesitadas". "No es una cuestión caritativa, de simplemente darle una ayuda a las personas que peor lo están pasando", sino que esta iniciativa pretende establecer "un derecho como cualquier otro aspecto de la salud que está incluido con una perspectiva universal".

En esa línea, ha manifestado que "igual que no se paga en función de renta para ir al médico de cabecera, o no se paga para que te hagan una operación o para que te hagan un cateterismo, porque es un derecho básico", el disponer de gafas o lentillas gratis "también es un derecho básico".

Así, ha remarcado que desde Adelante quieren que "las gafas y las lentillas estén dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y del SAS", y entienden que "hay que cambiar la perspectiva", de forma que no hay que verlo como "una ayuda a los necesitados", sino como la creación de "un derecho que hasta ahora no estaba reconocido".

"Eso es lo que nosotros planteamos", ha resumido el portavoz de Adelante antes de apostillar que ve "muy difícil" que el PP "se niegue a esto", y de augurar que los 'populares' "van a tener muy difícil explicar" un posible rechazo a esta iniciativa que está siendo recibida con "buenos ojos" por parte de los colectivos con los que Adelante está manteniendo contacto para presentársela, según ha concluido José Ignacio García.