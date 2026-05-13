Moreno calcula que la mayoría absoluta depende de 20.000 votos y restos en cuatro provincias: "Puede pasar todo"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante su intervención en el mitin electoral. A 12 de mayo de 2026 en Jaén. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que la mayoría absoluta depende de entre 15.000 y 20.000 votos, mientras que en este momento hay tres o cuatro provincias donde el últimos escaño "baila".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha señalado que las encuestas internas (tracking) que maneja su partido indican que es el "preferido" de los andaluces y que, en principio, ganaría las elecciones en las ocho provincias, aunque "es verdad que hay tres o cuatro provincias donde el último diputado baila".

Concretamente, se trata de las provincias de Córdoba, Málaga, Huelva y Cádiz. Ha indicado que si esos cuatro diputados finalmente vann a otros partidos, el PP-A no alcanzaría la mayoría absoluta y se quedaría "a uno".

Moreno ha insistido en que la mayoría absoluta depende de entre 15.000 y 20.000 votos, y ha advertido de que los restos también juegan "malas pasadas", sobre todo, en una comunidad con ocho provincias, de manera que hay que "jugar con ocho restos y puede pasar todo".