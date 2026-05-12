La Junta destaca que Consejos Sociales fortalecen compromiso de universidad con excelencia y desarrollo de Andalucía

Acto de entrega de los vigésimo cuartos Premios del Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, ha resaltado la contribución de los Consejos Sociales al fortalecimiento del compromiso de la universidad con la excelencia, la innovación, la cultura y el desarrollo de Andalucía.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en la entrega de los vigésimo cuartos Premios del Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR), correspondientes al año 2025, y la conmemoración del 40º aniversario de este órgano, que "lleva cuatro décadas tendiendo puentes entre la universidad y la sociedad a la que sirve", según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota.

Además, durante su discurso, en el que ha felicitado a todos los premiados por su destacada trayectoria académica, Posadas ha añadido que celebrar esta efeméride "es también reconocer el trabajo y la dedicación de todas las personas que, desde distintas responsabilidades, han hecho posible una universidad más abierta, más cercana y más comprometida con el futuro".

"Los Consejos Sociales son un pilar fundamental, ya que realizan una aportación esencial tanto para acercar la universidad a la sociedad, como para impulsar la investigación y la transferencia del conocimiento al tejido empresarial", ha agregado.

De este modo, ha precisado que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) refuerza las funciones de estos órganos, reconociendo así el papel estratégico que desempeñan en el sistema universitario andaluz. También ha señalado que el texto normativo recoge la creación del Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, toda vez que garantiza el respaldo económico de los mismos a través del modelo de financiación universitaria.

Por otro lado, el secretario general de Universidades ha destacado que los 24º Premios del Consejo Social de la UGR suponen "el reconocimiento a muchos años de esfuerzo, constancia, dedicación y compromiso con el conocimiento".

"Vuestra labor representa los valores que dan sentido a la institución universitaria: la excelencia, el rigor, el pensamiento crítico y el servicio público. Gracias a vuestro talento y dedicación, la universidad continúa siendo un espacio de innovación, formación y desarrollo humano", ha añadido.

Del mismo modo, ha añadido que estos galardones reconocen también "el ejemplo que ofrecéis a las nuevas generaciones, demostrando que el conocimiento y la educación siguen siendo herramientas fundamentales para construir un futuro mejor", ha concluido.

PREMIOS 2025

Los Premios del Consejo Social de la UGR reconocen a jóvenes investigadores, institutos, grupos y departamentos universitarios, empresas y personalidades distinguidas por sus buenas prácticas sociales.

En la XXIV edición de estos galardones, el premio a la trayectoria de jóvenes investigadoras e investigadores ha recaído en Marta Riquelme, en las áreas de Conocimiento de Artes, Humanidades y Ciencia Sociales y Jurídicas y en Jesús Chato en las de Conocimiento de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura.

De otra parte, en estas dos áreas, respectivamente, los reconocimientos a departamentos, institutos universitarios, grupos o proyectos de investigación multidisciplinar de la institución académica granadina han sido para el Grupo de Investigación HUM-103: Cuate: Cuaternario y evolución humana en África y sur de Iberia y el Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones.

Por último, el Grupo Cuerva S.L. ha sido galardonado con el premio a instituciones, empresas u organizaciones por sus acciones en el ámbito de la internacionalización estratégica orientadas al desarrollo de la UGR, o del tejido social y productivo de Granada, mientras que Sánchez Romero Carvajal (Grupo Osborne) ha recibido el premio por su contribución a la transferencia de conocimiento o actividades desarrolladas con la institución académica concedido a la empresa. En la última categoría de buenas prácticas sociales se ha reconocido a la atleta María Pérez, campeona olímpica, mundial y europea de marcha.