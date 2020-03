Adelante recibe en 24 horas "más de 200 denuncias" de presuntas vulneraciones de derechos laborales

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha recibido, en apenas 24 horas, "más de 200 denuncias de vulneraciones de derechos laborales" desde la puesta en marcha del formulario electrónico en su página web para recoger los casos de incumplimientos de las normas decretadas por el estado de alarma para la protección de la población en el entorno laboral ante el avance del coronavirus Covid-19.

Entre los sectores donde se denuncian mayor vulneración de derechos, destacan "notablemente" los servicios de atención telefónica ('call centers'), así como el colectivo de transportistas, según ha informado Adelante en una nota.

El formulario de denuncia, que lleva en funcionamiento 24 horas, registra desde la tarde de este lunes un "creciente" ritmo de registros por parte de trabajadores denunciando "conculcaciones de sus derechos en las empresas para las que trabajan".

El objetivo de esta iniciativa, según explicó este lunes el portavoz de Adelante Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, es "mantener una vigilancia constante sobre el cumplimiento de las medidas preventivas contra el coronavirus y visibilizar aquellos espacios laborales donde se pone en riesgo la salud de los trabajadores".

Adelante se compromete a poner "en conocimiento de las autoridades la información recibida al objeto de que se activen los mecanismos necesarios que garanticen tanto lo referente al cumplimiento de las tareas de prevención, así como el cierre de aquellos servicios que no sean imprescindibles según lo dispuesto por el Gobierno".

Según Adelante, "entre los casos más llamativos se encuentra la plataforma de telemarketing Sitel Ibérica de Sevilla, la cual obliga a sus empleados a acudir al centro de trabajo obligándoles a realizar jornadas de hasta once horas", y, según los denunciantes, "no ha facilitado la posibilidad de teletrabajar y no existen medidas de higiene para evitar la propagación del virus".

De igual modo, los trabajadores del sector transporte componen "otro colectivo especialmente afectado por esta crisis", según las denuncias recogidas en el formulario de Adelante Andalucía.

Así, según denuncian los propios afectados y explican desde Adelante, la actividad "no se ha visto restringida a la distribución de productos de primera necesidad o material hospitalario, sino que mantienen las cuotas de reparto de su actividad cotidiana hasta la fecha", y, "pese a estar dotados de guantes, mascarillas e hidroalcohol, no se respetan las distancias de seguridad, pues en muchos casos son dos los ocupantes de los vehículos y en ningún caso se han producido desinfecciones de los mismos".

Por último, "muchas de las quejas de los trabajadores están relacionadas con la negativa de las empresas a facilitar la fórmula del teletrabajo para prevenir contagios", según explica Adelante Andalucía, que ha recogido testimonios de profesionales de áreas como la creación de contenidos para redes sociales que "son obligados a acudir a las oficinas de la empresas pese a haber alegado convivir con personas en el sector más vulnerable al contagio de coronavirus", según apostilla la confluencia de izquierdas.