Adelante se reivindica como "alternativa" frente a la izquierda que gobierna con PSOE y la "corrupción" del bipartidismo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha reivindicado este lunes como "alternativa" en el ámbito ideológico de la izquierda frente a la "corrupción" que, en su opinión, caracteriza al bipartidismo, y frente a "la izquierda que gobierna con el PSOE", que es "un fracaso".

Así se ha pronunciado el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha lamentado que, "una vez más, la corrupción se ha convertido en una constante en la vida política de Andalucía y del Estado español".

"En Andalucía conocemos bien esta dinámica" porque "sufrimos durante décadas un Partido Socialista que tejió una red clientelar en el caso de los ERE --expedientes de regulación de empleo--, mientras que en el Estado sufríamos al Partido Popular con casos como 'Gürtel', en el que fue condenado por corrupción", ha relatado el representante de Adelante, que en esa línea ha denunciado que "el bipartidismo es corrupción" y, en estos días, "se repite la historia" al hilo de casos como el que afecta al PSOE y ha motivado la dimisión del que fuera su secretario de Organización, Santos Cerdán.

Néstor Salvador se ha alineado con la proclama del movimiento 15M que decía que "PSOE y PP, la misma mierda es", y ha incidido en defender que esto "no es una cuestión de uno o del otro" de ambos partidos, sino que "el bipartidismo es corrupción".

ADELANTE COMO "ALTERNATIVA" A UNA IZQUIERDA QUE "NO SE VENDA"

"Y ante esto venimos a decir que hay una alternativa en la izquierda, en una izquierda que no se venda por cuatro sillones", ha proclamado el secretario de Organización de Adelante Andalucía, que en esa línea ha señalado que "está claro que la izquierda que está gobernando con el PSOE" es "un fracaso", y que "quien gobierna con el PSOE se levanta con casos de corrupción".

"Lo vimos en los cogobiernos, en el Gobierno andaluz" del que formó parte Izquierda Unida (IU) --en la legislatura que se extendió entre los años 2012 y 2015--, y "lo volvemos a ver en el Gobierno de España", ha abundado Néstor Salvador, que ha subrayado así que ese "era uno de los motivos por los que Adelante Andalucía siempre se ha negado a cogobernar con el PSOE", porque "el PSOE, tarde o temprano, vuelve a los casos de corrupción", que es así "una cuestión estructural".

Y desde Adelante defienden que, "para cambiar las cuestiones estructurales, hay que intervenir en la estructura", según ha continuado Néstor Salvador para agregar que "uno de los elementos fundamentales de la corrupción son las empresas que se están lucrando, que corrompen a los políticos o que se coordinan con ellos", y se ha preguntado al hilo de ello "por qué no se ha prohibido a las empresas condenadas por corrupción" que tengan contratos públicos.

"Porque eso sería entrar en la cuestión estructural, y ni uno ni otro han entrado en esa cuestión", se ha respondido el propio dirigente de Adelante Andalucía, que en ese punto ha reivindicado que dicha formación ha apostado por la "regeneración" y la ha aplicado en su propia "casa", y "por eso hemos mantenido y seguimos manteniendo que la ética y la disciplina interna es importante".

Por eso, ha continuado, en Adelante Andalucía siguen defendiendo "la limitación de mandatos", y por eso la que fuera su portavoz, Teresa Rodríguez, "volvió a su puesto de trabajo de profesora de instituto", y por eso José María González 'Kichi', "durante ocho años alcalde de Cádiz" y "con cero casos de corrupción" a sus espaldas, "volvió a su puesto de trabajo" tras esos dos mandatos al frente del consistorio gaditano, ha puesto de relieve para insistir en señalar que en Adelante consideran que esa es "una forma de que la gente no entienda la política como una profesión, sino como un servicio al ciudadano, sin privilegio".

En Adelante apuestan así por que sus representantes asuman "un tiempo de mandato" y luego vuelvan a su trabajo, mientras que "en la mayoría del resto de partidos políticos", el "puesto de trabajo" del dirigente de turno "es el partido", según ha advertido Néstor Salvador, quien también ha destacado que los parlamentarios de la formación andalucista --actualmente, José Ignacio García y Begoña Iza-- "cobran lo mismo que cobraban cuando trabajaban en su puesto de trabajo".

En esa línea, ha señalado que "otro elemento fundamental para que la gente no venga a la política a lucrarse" es "el control de los salarios y de los beneficios; es decir, que no haya un privilegio por ser dirigente político, sino que sea un servicio".

Finalmente, el representante de Adelante ha cargado contra "los privilegios que tiene la clase política en general", y al respecto ha criticado "las dietas" que, durante el próximo mes de agosto, "van a cobrar los partidos políticos estando el Parlamento (andaluz) cerrado".

Al respecto, ha avisado de que desde Adelante van a "insistir" en reclamar que "en agosto, si el Parlamento está cerrado, no haya dietas para los partidos políticos". "Esperemos que el resto de partidos nos apoyen alguna vez", según ha abundado antes de subrayar que "no queremos parecernos a ellos ni en los andares", y de concluir reclamando que "hay que hacer un cambio radical, y eso pasa por los hechos, no por las palabras", ha zanjado Néstor Salvador.