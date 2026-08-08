Adelante teme una legislatura "muy inestable y negativa" para los andaluces al asumir el PP el "plan de gobierno" de Vox

1108028.1.260.149.20260808102955 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una entrevista concedida a Europa Press. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, augura que la XIII legislatura andaluza, que ha echado a andar este verano, será "muy inestable para los derechos de la gente" y "muy negativa" en ese sentido tras el acuerdo de gobierno que sellaron el PP-A y Vox a principios de julio, y con el que entiende que "se va a atacar a los servicios públicos", una cuestión en la que ambos partidos que ahora son socios de gobierno comparten "el mismo proyecto político".

Así lo ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha sostenido que PP-A y Vox comparten "un proyecto político de privatizar la sanidad y la educación, de que los derechos sean cada vez más un negocio, y de no solucionar el problema de la vivienda" que a él le "obsesiona totalmente" y que "está amargando la vida a la mayoría de andaluces", según ha apuntado.

El portavoz de Adelante ha augurado además que habrá "inestabilidad" en esta legislatura y "conflictos dentro del Gobierno" de coalición de PP-A y Vox, y desconoce "cuánto durará" este nuevo periodo de la política andaluza.

"Lo que sí sé es lo que va a hacer Adelante Andalucía", que será "una oposición dura desde el primer día de la legislatura", según ha avisado José Ignacio García, que ha remarcado que su grupo ya ha propuesto la creación de una comisión de investigación sobre el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), y van a "estar vigilantes desde el minuto uno" y a "proyectar un proyecto político diferente".

El portavoz de Adelante ha llamado además la atención acerca de que Juanma Moreno ha sido, entre los presidentes autonómicos del PP que han pactado con Vox, "el que más rápido se ha puesto de acuerdo" con dicha formación, y a partir además de un plan que "parece que está escrito enteramente por Vox", según ha advertido José Ignacio García, que en esa línea ha señalado que el PP "se come" en ese pacto "150 puntos de Vox" que "marcan" lo que "tiene que hacer" el Gobierno en cuestiones como "educación, sanidad, vivienda, igualdad, servicios sociales, dependencia o agricultura".

Para el diputado gaditano, o el PP "se come" esos puntos "porque lo único que le importa son los sillones", o es que los 'populares' "verdaderamente están de acuerdo con ese proyecto y, por tanto, las diferencias son cada vez menores entre uno y otro" partido, y al hilo ha incidido en opinar que, "en realidad", en "las cuestiones importantes", como sanidad, educación, vivienda y derechos laborales, el PP y Vox "tienen el mismo proyecto político", y "por eso se han puesto tan rápido de acuerdo y no han tenido ningún interés en buscar otras opciones".

Al respecto, ha explicado que el PP-A no estableció "ningún" contacto, "ni directo ni indirecto, ni a través de nadie", con Adelante Andalucía para asuntos relacionados con la investidura de Juanma Moreno en las fechas previas a que ésta se materializara, y en todo caso ha aclarado que, de haberse producido algún tipo de petición del Grupo Popular para facilitar de alguna manera la reelección del líder del PP-A como presidente de la Junta, desde Adelante le habrían respondido que no se podían "poner de acuerdo con el mismo presidente que provocó el escándalo y la crisis del cribado de cáncer de mama que dejó tiradas a 2.000 mujeres andaluzas" con esa enfermedad.

"¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo con el mismo presidente que tiene asfixiadas a las universidades públicas?", se ha preguntado también el portavoz de Adelante, que ha sostenido que su formación no puede ponerse de acuerdo con el PP-A porque "sería traicionar" su palabra y al final la credibilidad es lo "más importante que tenemos en política".

Es decir, "nosotros nos podemos equivocar, pero lo que no puedo es mentir, y si yo a la gente le digo que soy oposición, la oposición más contundente y el proyecto político alternativo al del Partido Popular, no puedo traicionarlo después de las elecciones", ha argumentado.

"PLAN DE GOBIERNO" DE VOX "PARA TODAS LAS CONSEJERÍAS"

También ha señalado que "los 150 puntos" que sustentan el acuerdo entre PP y Vox suponen "un plan de gobierno para todas las consejerías" y no sólo para la que va a dirigir Manuel Gavira --de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local--, y pueden influir, por ejemplo, en el modo como afrontar los incendios forestales, según ha aventurado.

Al respecto, ha llamado la atención acerca de que el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), "no es capaz de decir ahora que los incendios están relacionados con el cambio climático", algo que "es una cuestión de ciencia, no es opinable, es real", según ha sostenido José Ignacio García, quien en esa línea ha defendido que "la virulencia y la tipología de los incendios" actuales "está relacionada con la emergencia climática", pero el citado consejero "no lo dice" así "porque no le deja Vox", según ha denunciado el portavoz de Adelante, que ha tildado de "negacionista del cambio climático" al actual Ejecutivo de Juanma Moreno.

El también parlamentario gaditano ha subrayado además que en la gestión de la Junta --ya con Vox en el Gobierno-- en torno al incendio forestal de Los Gallardos (Almería) del pasado mes de julio ha habido "muchos lugares oscuros", de ahí que desde Adelante pidan "una comisión de investigación".

"PARA VENCER A VOX HACE FALTA UNA IZQUIERDA FUERTE"

Por otro lado, José Ignacio García ha sostenido que "para vencer a Vox hace falta una izquierda fuerte", porque cuando ésta no existe, "Vox crece". "Cuando la izquierda defrauda, no cumple su palabra, aparece como un elemento más del sistema, crece Vox", ha advertido en esa línea el portavoz de Adelante, que en ese punto ha valorado que su formación se situó por delante de Vox como fuerza más votada en las provincias de Sevilla y Cádiz en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Así, ha reivindicado que "cuando aparece una izquierda que escucha los problemas de la gente", cuya "función principal no es coger un par de sillones en un gobierno, sino querer transformar la sociedad", como cree que hace Adelante Andalucía, "ahí se supera a Vox", de ahí que apueste por impulsar "una izquierda nueva, fresca, diferente, que escuche a la gente, que no juzgue, que no se coloque en una atalaya moral, sino que pretenda ser una izquierda de la clase trabajadora, de la gente normal y corriente, más 'normalita'".

"Eso nos permite ganar a Vox, y por eso creo que Adelante Andalucía es la mejor herramienta para superar a la derecha y a la extrema derecha", ha manifestado José Ignacio García.

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha indicado que espera que por parte de los partidos que sustentan el Gobierno andaluz "se pongan en contacto" con su formación para tratar de buscar un acuerdo para la renovación pendiente de órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo Andaluz o el consejo de administración de la RTVA, "por una cuestión democrática" y aunque PP-A y Vox sumen en esta legislatura una mayoría superior a la de tres quintos de la Cámara, ha añadido.

En esa línea, José Ignacio García ha defendido que en "la dirección de Canal Sur tienen que estar representado todos los grupos parlamentarios", y se ha preguntado si "la 'vía moderada'" de Juanma Moreno va a optar por que PP y Vox se repartan los puestos del consejo de la RTVA entre sí.