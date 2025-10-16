Adif da por solucionada la incidencia que causó retrasos de 40 minutos en trenes Alta Velocidad entre Sevilla y Córdoba

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha dado por solucionada a primera hora de este jueves 16 de octubre la incidencia en los sistemas de señalización en el tramo comprendido entre las estaciones de Hornachuelos y Majarabique que causó retrasos de 40 minutos en los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba en la tarde de este miércoles.

Así lo ha comunicado Adif en un mensaje publicado en sus redes sociales sobre las 07.00 horas y consultado por Europa Press. La incidencia, detectada a las 19.43 horas a la altura de Guadajoz (Sevilla), afectaba a un desvío que ha dejado de funcionar, lo que obligó a realizar la circulación por una sola de las dos vías disponibles en ese tramo de la línea de alta velocidad.

Esta limitación está provocando un "cuello de botella" que repercute en la puntualidad de los trenes, con demoras que, según fuentes de Adif consultadas por Europa Press, eran de una media de unos quince minutos en torno a las 20,00 horas, pero que aumentaron hasta los 40 minutos cerca de las 21,00 horas.