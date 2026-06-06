Adif propone instalar cuatro contenedores para custodiar el material de las vías del siniestro de Adamuz (Córdoba)

Parte de las raíles del tramo donde se produjo el siniestro de Adamuz el domingo 18 de enero, que causó 46 muertos y más de 120 heridos, custodiados en la Base de Mantenimiento de Hornachuelos de Adif. - GUARDIA CIVIL

MONTORO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha propuesto a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, Plaza número 2, que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó 46 muertos y más de 120 heridos el domingo 18 de enero, instalar cuatro contenedores de acero en su Base de Mantenimiento de Hornachuelos para introducir en ellos el material depositado en la base y bajo custodia de Adif, de cara a "mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación".

Así lo expone Adif en un escrito al juzgado del día 22 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que mediante providencia de 18 de marzo, notificada el día 20 de marzo, se designó a Adif como depositaria del material recogido, precintado y trasladado a la Base de Hornachuelos, "con las responsabilidades legales procedentes para el caso de incumplimiento de sus deberes, encontrándose los efectos en todo momento a disposición judicial".

Al respecto, pone en conocimiento del órgano judicial que la Base de Mantenimiento de Hornachuelos se encuentra ubicada dentro de la Línea 010 Madrid-Sevilla, que tiene un único acceso desde la carretera A-431 y se encuentra perimetralmente cerrada mediante un cerramiento con muro, así como las zonas laterales con malla galvanizada.

En relación con los contenedores que proponen, explican que quedarán instalados en la misma ubicación donde se encuentra el material depositado actualmente para emplear el mismo sistema de videovigilancia implantado y estarán cerrados con candados.

En este sentido, Adif detalla que dispone de una vigilancia interna con tres cámaras IP de alta resolución conectadas en tiempo real con el Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Sevilla. Todas las imágenes captadas por estas cámaras se grabarán en un equipo digital que permitirá su recuperación con una antigüedad de hasta 30 días.

Ante ello, indican que si la jueza autoriza esta propuesta, bajo las medidas que estime oportunas, Adif informará con carácter previo al órgano judicial y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil del momento exacto del traslado del material ya acopiado al interior de los contenedores, por si se estimara necesaria la presencia de los agentes en este acto.

Como respuesta, la Letrada de la Administración de Justicia del citado juzgado ha remitido a la pieza separada el escrito presentado por la procuradora en representación de Adif del día 22 de mayo, por el que se proponen estas medidas para mejorar las condiciones de seguridad, integridad y conservación del material acopiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de que la jueza acuerde lo procedente.