Adif refuerza la infraestructura en la provincia de Córdoba para acoger los futuros tráficos de la Autopista Ferroviaria

Linea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por la provincia de Córdoba. - ADIF

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif llevará a cabo actuaciones de renovación y mejora en la infraestructura en la línea convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por la provincia de Córdoba por importe de 2,4 millones de euros.

En concreto, se actuará en dos tramos diferentes situados entre los términos municipales de Montoro, Pedro Abad y El Carpio. Los trabajos se centrarán en la renovación de terraplenes, el levante, montaje y nivelación de vía, la ejecución de muros de escollera, desbroces y limpiezas de cunetas y obras de drenaje transversal, entre otros.

Las actuaciones responden a la necesidad de optimizar la infraestructura ferroviaria para responder al aumento de tráficos previsto en esta línea con el futuro servicio de Autopista Ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza, mejorando de esta forma la fiabilidad, calidad y condiciones de confort para todas las circulaciones.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).