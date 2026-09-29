La Junta rectora del Parque Natural de Grazalema en Cádiz avanza en la gestión de espacio protegido como referente

Óscar Curtido en la junta rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha presidido una nueva reunión de la junta rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, en la que se han abordado asuntos de actualidad de este espacio protegido y el avance en su gestión, ahondando en la dilatada trayectoria de este enclave, en la puesta en valor de su riqueza y en su envergadura como referente natural.

Según ha indicado la Junta en una nota, Óscar Curtido ha agradecido la labor de todas las entidades representadas en esta junta rectora y ha destacado la relevancia de seguir fortaleciendo la colaboración institucional y social, "para contribuir a seguir proyectando, protegiendo y preservando este espacio natural único, que es un verdadero tesoro de nuestra provincia de Cádiz".

Además, el delegado territorial ha celebrado que esta junta rectora haya elegido al grazalemeño Francisco Jarillo como miembro de reconocido prestigio de este órgano de participación, "ya que, desde un amplio bagaje profesional y la proximidad a este enclave, va a aportar sus conocimientos y su colaboración".

De este modo, la junta rectora ha aprobado de forma unánime la incorporación de Francisco Jarillo a su pleno, en calidad de miembro de reconocido prestigio, valorando su dilatada trayectoria profesional en materia de vigilancia, protección y conservación. Ha desempeñado una extensa labor como agente de Medio Ambiente, ahora recién jubilado, y ha desarrollado su profesión en el interior del Parque Natural durante 40 años.

Durante la sesión ordinaria de la junta rectora de este espacio natural, presidida provisionalmente por el delegado territorial, se ha reconocido también de forma mayoritaria la labor, dedicación y compromiso de su anterior presidente, Francisco Moreno. También se ha procedido a la apertura de plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de este órgano de participación, actualmente vacante.

Por su parte, el director del COP, Marco Antonio Tena, ha expuesto el análisis del incendio acaecido el pasado 6 de julio en la zona, para el que fue necesario desplegar un nutrido elenco de medios humanos y materiales de extinción, que cursó con una gran virulencia, y que afectó a algo más de 200 hectáreas, y para el que, dadas las características de la vegetación afectada: alcornoque, quejigos y matorral mediterráneo, se espera una pronta recuperación de modo natural. También abordó cuestiones relativas a la prevención de incendios forestales en el ámbito de este parque natural.

Asimismo, a lo largo de esta sesión se han aprobado e informado favorablemente diversos documentos tales como la memoria anual del parque natural, el informe del director conservador, José Manuel Quero, y su programa anual de objetivos.

Por otra parte, se ha procedido a la aprobación de algunas modificaciones del programa de uso público del parque natural, así como a la presentación de un Plan de Gestión para la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema, figura de la Unesco coincidente en su marco territorial con el propio parque natural, y que vendrá a complementar el panorama de documentos de planificación y gestión para el conjunto del territorio.