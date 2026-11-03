AENA aclara que es "una decisión de las compañías aéreas" el programar o no vuelos entre Córdoba y Madrid

Archivo - Terminal del Aeropuerto de Córdoba. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad estatal encargada de la gestión de los aeropuertos españoles, AENA, ha aclarado este martes que la programación o no de nuevos vuelos entre el aeropuerto de Córdoba y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es "una decisión de las compañías aéreas".

Así, lo han destacado a Europa Press fuentes de AENA después de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, haya pedido este mismo martes al Gobierno de España que impulse "de forma urgente" una conexión aérea directa entre el aeropuerto de Córdoba y el de Madrid, operada con al menos "un vuelo diario de ida y vuelta" y con "tarifas asequibles" para paliar la pérdida de conectividad de Córdoba generada por el corte de la línea de alta velocidad con la capital del país como consecuencia del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).

Ante esto, desde AENA han señalado que la decisión al respecto le compete a "las compañías aéreas, que son las que tienen los aviones y las que programan las operaciones y los vuelos en función de la demanda y de la disponibilidad de aeronaves que tienen".

Desde la sociedad estatal han hecho esta precisión después de conocer que la propuesta municipal también contempla solicitar la creación de un grupo de trabajo técnico tripartito, compuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, AENA y la Junta de Andalucía, que tendría como misión analizar la demanda real de viajeros, la capacidad operativa del aeropuerto de Córdoba, las aerolíneas disponibles y las vías de apoyo que las distintas administraciones puedan articular dentro de la legalidad vigente.