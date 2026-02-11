El Aeropuerto de Córdoba prolonga su cierre hasta el viernes por el agua y la cantidad de lodo por las borrascas

Inundación del aeropuerto de Córdoba y parcelas junto a él por el temporal del tren de borrascas. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba prolonga el cierre del campo de vuelo hasta el viernes, dado que el nivel freático es "aún muy alto", y ello "complica la eliminación del agua y la recuperación de la operatividad en condiciones seguras", al tiempo que "la cantidad de lodo que sigue apareciendo también está dificultando la sustitución del balizamiento afectado".

Así lo han destacado desde Aena en redes sociales, donde han aseverado que "los equipos del aeropuerto continúan trabajando intensamente para volver a la normalidad cuanto antes", al tiempo que han apuntado que "la reapertura del campo de vuelo estará supeditada a que se den las condiciones óptimas para ello".

En este sentido, los próximos vuelos comerciales están programados para el sábado. Para aquellas personas que tengan que volar, han recomendado consultar con la aerolínea.

La instalación aeroportuaria cerró el viernes por motivos de seguridad, ante la crecida del río Guadalquivir que en la capital superaba los 5,6 metros de altura, tras una subida paulatina desde días atrás, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo desde el miércoles pasado.

En concreto, la lamina de agua del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha descendido desde el domingo, aunque aún en nivel rojo, tras rozar los seis metros de altura el sábado por la noche y bajar de tres metros en la mañana de este martes, si bien en las últimas horas experimenta un ascenso, después de amanecer con unos 2,6 metros y registrar sobre las 14,30 horas de este miércoles más de 2,8 metros. El nivel rojo se sitúa en 2,5 metros de altura.