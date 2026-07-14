El aeropuerto de Córdoba registra 4.500 pasajeros durante el mes de junio

Archivo - Embarque de pasajeros a un avión en el Aeropuerto de Córdoba, en una imagen de archivo. - AENA - Archivo

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Córdoba ha registrado durante el pasado mes de junio un total de 4.500 pasajeros, un 120,9% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos este martes por Aena y consultados por Europa Press.

En este contexto, en lo que va de 2026 el aeródromo cordobés acumula 26.726 pasajeros, cifra que se ha incrementado un 233,2% respecto al mismo período del pasado año 2025.

Igualmente, cabe señalar, según informa Vueling, que en el primer semestre del año, con un total de 15.416 pasajeros transportados, la compañía se coloca como el primer operador en el aeropuerto cordobés.