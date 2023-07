'Aeropuerto YA' pide a Ayuntamiento y Diputación de Córdoba que liciten la reconexión aérea con Londres y Barcelona

CÓRDOBA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Aeropuerto YA' ha pedido este lunes a los nuevos gobiernos del PP en el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba que "trabajen juntos" y "saquen a licitación los servicios de promoción y reconexión aérea con Barcelona y Londres", desde el Aeropuerto de Córdoba, "al igual que han hecho los gobiernos de Vigo, Asturias o Murcia, para asegurar el funcionamiento del servicio con dos de los aeropuertos más importantes de Europa y con dos de las ciudades emisoras de viajeros de mayor afluencia a nuestra ciudad".

En este sentido y en una nota, la plataforma ha señalado que "el Gobierno de Asturias ha logrado reforzar su posición como aeropuerto del Norte de España gracias a esos contratos de promoción y reconexión, completamente legales y que llevan varios años funcionando".

También el Ayuntamiento de Vigo, según ha asegurado 'Aeropuerto YA', "ha visto la importancia de apostar por su aeropuerto y ha sacado a licitación vuelos internacionales para asegurar esa puerta de entrada para un turismo de mayor poder adquisitivo, con estancias más largas y que generan más puestos de trabajo".

A juicio de la plataforma, "estamos a tiempo de sacar dicho contrato de manera pública y transparente, y entrar en la programación de vuelos para 2024, acudiendo a Fitur con el Aeropuerto de Córdoba ofreciendo servicios de pasajeros como gran novedad para los profesionales del sector".

A la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, por su parte, la plataforma le exige "que emita las instrucciones oportunas para que, tanto Policía Nacional, como Guardia Civil dispongan los servicios de inmigración y aduanas bajo demanda, permitiendo con ello recibir vuelos desde países como Reino Unido o Marruecos, pero sin incurrir en costes innecesarios".

Así, según ha subrayado la plataforma, "se hace ya varios aeropuertos de España y así es como funciona la categoría ampliada de bomberos en nuestro aeropuerto: cuando haya un vuelo programado que requiera de servicios reforzados, se incrementa la categoría. Mientras no haya demanda del servicio, no se presta, consiguiendo con ello una eficiencia en la gestión de la infraestructura pública".

También ha recordado "a AENA la necesidad de construir hangares para dar cabida a servicios de mantenimiento aéreo y servicios de logística. Por ello, si no están interesados en ejecutar dicha inversión, que al menos saquen a licitación pública dichas mejoras, para que sea la iniciativa privada quien lleve a cabo la actuación y se encarguen de promocionar dichos hangares. Esa fórmula ha funcionado en el cercano Parque Logístico de El Higuerón y no debemos desaprovechar la influencia que la Base Logística del Ejército tendrá en el sector del transporte, y a la cual el Aeropuerto de Córdoba no debe ser ajeno".

ANIMA A VOTAR

Por último, 'Aeropuerto YA' ha animado a los electores cordobeses "a votar" el 23J y "a apoyar a quienes apuesten por el desarrollo de nuestra ciudad sin prejuicios y sin complejos que le posicionen en contra de la única infraestructura que nos conecta directamente con Europa y el Norte de África".

En opinión de la plataforma, "Córdoba lleva demasiadas décadas dándole la espalda al aeropuerto y, si queremos frenar la pérdida de población que llevamos sufriendo a nivel local y provincial, se hace necesario utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para crear empleos de calidad y en cantidad" y, dado que "el tren de Alta Velocidad ha tocado techo en nuestra ciudad, necesitamos crecer en otros medios muy presentes y con gran impacto en el crecimiento de ciudades vecinas, como Málaga o Sevilla".